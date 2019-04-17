/ / / Депутат облдумы из Гусева за прошлый год заработал меньше всех

Генеральный директор «Лукойл-КМН» Юрий Кесслер больше всех увеличил свой доход в прошлом году и занял первую позицию в списке самых состоятельных депутатов. Нефтяник задекларировал 111 миллионов рублей, что почти втрое превышает его заработок за 2017 год (40,8 миллионов рублей). Народный избранник имеет в собственности три земельных участка, жилой дом, квартиру, два гаража и хозпостройку. Кесслер катается на автомобиле Ford Galaxy.
На втором месте по состоятельности — председатель Совета директоров Калининградского морского торгового порта Андрей Колесник, который в 2018 году занял место лишённого мандата Игоря Рудникова в Облдуме. Новый депутат заработал свыше 57 миллионов рублей. Из недвижимости у него лишь квартира площадью 113,5 квадратных метров, которая находится в безвозмездном бессрочном пользовании. Зато его супруга при доходе 13 миллионов владеет четырьмя квартирами (одна из них в долевой собственности) от 83,8 до 200,5 «квадратов» и частью нежилого помещения, а ездит на внедорожнике Mercedes GLE 350D.
Более чем в семь раз возрос доход руководителя Калининградского янтарного комбината Михаила Зацепина — с 7 до 51 миллиона рублей. В собственности депутата земельный участок, жилой дом, квартира и парковочное место, в пользовании — ещё две квартиры. Из транспорта у Зацепина только мотоцикл Kawasaki W800.
Остальные народные избранники задекларировали доходы от 454 тысяч до 5 миллионов рублей. Меньше всего заработал преподаватель Гусевского агропромышленного колледжа Андрей Олейник.
Отметим, что в общей сложности 40 депутатов получили в 2018 году доходы в 433,4 миллиона рублей. В 2017-м эта сумма была меньше почти вдвое — 232 миллиона рублей. Тогда более чем у половины народных избранников заработок сократился, теперь почти все члены законодательного органа его увеличили.
|Депутат
|Доход за 2018 год, руб.
|Доход за 2017 год, руб.
|Кесслер Юрий
|111 220 556
|40 809 636
|Колесник Андрей
|57 305 651
|-
|Зацепин Михаил
|51 692 451
|7 072 848
|Дорофеев Владислав
|48 454 178
|27 927 638
|Мишин Евгений
|41 288 428
|13 469 478
|Маковский Игорь
|17 913 417
|16 182 441
|Оноприенко Андрей
|16 322 236
|17 924 165
|Абарюс Аугениюс
|15 582 032
|13 276 151
|Оргеева Марина
|11 334 294
|4 627 093
|Кретов Павел
|5 058 241
|3 755 469
|Степанюк Леонид
|5 027 000
|12 864 951
|Клемешев Андрей
|3 870 443
|3 349 330
|Федоренко Александр
|3 497 911
|5 133 478
|Богданов Александр
|3 015 408
|2 621 368
|Мусевич Александр
|2 971 237
|1 871 187
|Болычев Олег
|2 630 004
|10 278 184
|Данишевский Александр
|2 624 805
|12 882 482
|Садков Виталий
|2 256 840
|1 499 431
|Орехов Александр
|2 150 031
|8 841 807
|Фролов Валерий
|1 972 295
|1 978 038
|Юспин Сергей
|1 947 825
|1 857 495
|Швалкене Лариса
|1 891 871
|1 712 911
|Губаров Валерий
|1 885 654
|1 708 130
|Никулин Александр
|1 851 578
|1 725 053
|Тащук Андрей
|1 565 356
|1 452 308
|Бартминская Татьяна
|1 487 623
|4 246 259
|Чесалин Михаил
|1 336 930
|1 229 976
|Лоцман Павел
|1 269 306
|1 164 272
|Снигирёв Вадим
|1 202 932
|1 189 508
|Семёнова Екатерина
|1 162 013
|1 163 923
|Фёдоров Павел
|1 070 057
|1 434 426
|Зиновьев Алексей
|1 067 673
|1 038 080
|Анисимов Егор
|1 058 053
|1 007 956
|Ревин Игорь
|1 049 642
|976 007
|Корнилов Валерий
|1 045 657
|927 585
|Королёва Екатерина
|980 903
|508 938
|Урбанюк Олег
|829 710
|753 031
|Торопова Тамара
|574 962
|589 167
|Жирова Светлана
|526 414
|492 455
|Олейник Андрей
|454 248
|431 426