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Депутат облдумы из Гусева за прошлый год заработал меньше всех

17 апреля 2019, 15:36
Депутат облдумы из Гусева за прошлый год заработал меньше всех
Депутаты областной Думы обнародовали сведения о доходах и имуществе за 2018 год. Декларации опубликовали на официальном сайте законодательного органа.

Генеральный директор «Лукойл-КМН» Юрий Кесслер больше всех увеличил свой доход в прошлом году и занял первую позицию в списке самых состоятельных депутатов. Нефтяник задекларировал 111 миллионов рублей, что почти втрое превышает его заработок за 2017 год (40,8 миллионов рублей). Народный избранник имеет в собственности три земельных участка, жилой дом, квартиру, два гаража и хозпостройку. Кесслер катается на автомобиле Ford Galaxy.

На втором месте по состоятельности — председатель Совета директоров Калининградского морского торгового порта Андрей Колесник, который в 2018 году занял место лишённого мандата Игоря Рудникова в Облдуме. Новый депутат заработал свыше 57 миллионов рублей. Из недвижимости у него лишь квартира площадью 113,5 квадратных метров, которая находится в безвозмездном бессрочном пользовании. Зато его супруга при доходе 13 миллионов владеет четырьмя квартирами (одна из них в долевой собственности) от 83,8 до 200,5 «квадратов» и частью нежилого помещения, а ездит на внедорожнике Mercedes GLE 350D.

Более чем в семь раз возрос доход руководителя Калининградского янтарного комбината Михаила Зацепина — с 7 до 51 миллиона рублей. В собственности депутата земельный участок, жилой дом, квартира и парковочное место, в пользовании — ещё две квартиры. Из транспорта у Зацепина только мотоцикл Kawasaki W800.

Остальные народные избранники задекларировали доходы от 454 тысяч до 5 миллионов рублей. Меньше всего заработал преподаватель Гусевского агропромышленного колледжа Андрей Олейник.

Отметим, что в общей сложности 40 депутатов получили в 2018 году доходы в 433,4 миллиона рублей. В 2017-м эта сумма была меньше почти вдвое — 232 миллиона рублей. Тогда более чем у половины народных избранников заработок сократился, теперь почти все члены законодательного органа его увеличили.

ДепутатДоход за 2018 год, руб.Доход за 2017 год, руб.
Кесслер Юрий111 220 55640 809 636
Колесник Андрей57 305 651-
Зацепин Михаил51 692 4517 072 848
Дорофеев Владислав48 454 17827 927 638
Мишин Евгений41 288 42813 469 478
Маковский Игорь17 913 41716 182 441
Оноприенко Андрей16 322 23617 924 165
Абарюс Аугениюс15 582 03213 276 151
Оргеева Марина11 334 2944 627 093
Кретов Павел5 058 2413 755 469
Степанюк Леонид5 027 00012 864 951
Клемешев Андрей3 870 4433 349 330
Федоренко Александр3 497 9115 133 478
Богданов Александр3 015 4082 621 368
Мусевич Александр2 971 2371 871 187
Болычев Олег2 630 00410 278 184
Данишевский Александр2 624 80512 882 482
Садков Виталий2 256 8401 499 431
Орехов Александр2 150 0318 841 807
Фролов Валерий1 972 2951 978 038
Юспин Сергей1 947 8251 857 495
Швалкене Лариса1 891 8711 712 911
Губаров Валерий1 885 6541 708 130
Никулин Александр1 851 5781 725 053
Тащук Андрей1 565 3561 452 308
Бартминская Татьяна1 487 6234 246 259
Чесалин Михаил1 336 9301 229 976
Лоцман Павел1 269 3061 164 272
Снигирёв Вадим1 202 9321 189 508
Семёнова Екатерина1 162 0131 163 923
Фёдоров Павел1 070 0571 434 426
Зиновьев Алексей1 067 6731 038 080
Анисимов Егор1 058 0531 007 956
Ревин Игорь1 049 642976 007
Корнилов Валерий1 045 657927 585
Королёва Екатерина980 903508 938
Урбанюк Олег829 710753 031
Торопова Тамара574 962589 167
Жирова Светлана526 414492 455
Олейник Андрей454 248431 426


ЛДПР облдума зарплата
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Г
# 1Гость Гость
Ага а его шеф 40 лямов. И что он с ним не поделился? 
Сегодня, 15:47   ЦитироватьОтветить
01
Н
# 2Неон
Цитата: Гость Гость
Ага а его шеф 40 лямов. И что он с ним не поделился? 

Думаешь, Зацепин со всеми поделился?
Сегодня, 16:01   ЦитироватьОтветить
30
О
# 3ОбидноМля
Предлагаю скинуться нашему ! А то чО он в этом списке как последний лох? 
Сегодня, 16:57   ЦитироватьОтветить
31

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