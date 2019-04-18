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Информационный сайт города Гусева

Антон Алиханов одобрил продление маршрута пригородного поезда до станции Чернышевское

18 апреля 2019, 11:38
Антон Алиханов одобрил продление маршрута пригородного поезда до станции Чернышевское
Сегодня в Калининградской областной Думе на ежегодном отчете губернатора Антон Алиханов объявил о положительном решении вопроса о продлении маршрута следования пригородного поезда до станции Чернышевское. Об этом нам рассказал депутат областной думы Андрей Олейник.

Отметим, что пригородный поезд Калининград — Черняховск ходит два раза в день в будние дни.
поезд электричка
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И
# 1Избиратель
Депутат как всегда- слышал звон да не знает где он.
Сегодня, 11:54   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 2Гость Кило Ирисок
новость что надо... 21 век, запад России...
В начале XX века была создана сеть узкоколейных линий. Она связала Кёнигсберг и райцентры с сельскими населёнными пунктами. Узкоколейки имели остановки почти у каждой деревни, на перекрёстках сельских дорог, на главных просеках лесничеств. Максимальные расстояния между станциями не превышали 0,5-1 км.  
Википедия

Сегодня, 13:54   ЦитироватьОтветить
00
С
# 3Стефаныч
УРА!!!!Осталось дождаться решения.Об этом много говорят,но пока одни слова и обещания

Цитата: Стефаныч
УРА!!!!Осталось дождаться решения.Об этом много говорят,но пока одни слова и обещания. И конечно 2 вагона-это будет мало.Какой состав еще выделит наша Пригородная ж/д компания?Стоять 2 с лишним часа-желающих не будет,даже учитывая разницу в цене,народ вернется в автобусы. И еще... Пригородной компании надо грамотно составить расписание, с учетом пожелания пассажиров ( как было сделано с экспресс Ласточкой Светлогорск-Калининград,было объявлено народное голосование на выбор из трех предложенных вариантов)
Сегодня, 14:54   ЦитироватьОтветить
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