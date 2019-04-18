Сегодня в Калининградской областной Думе на ежегодном отчете губернатора Антон Алиханов объявил о положительном решении вопроса о продлении маршрута следования пригородного поезда до станции Чернышевское. Об этом нам рассказал депутат областной думы Андрей Олейник.
Отметим, что пригородный поезд Калининград — Черняховск ходит два раза в день в будние дни.
Антон Алиханов одобрил продление маршрута пригородного поезда до станции Чернышевское
18 апреля 2019, 11:38
поезд электричка
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