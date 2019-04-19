/ / / В Калининградской области внедряются технологии точного земледелия

В числе первых в регионе начал применять технологию дифференцированного посева агрохолдинг «ДолговГрупп». В этом году посев семян таким способом группа компаний будет проводить впервые.
Ход весенне-полевых работ в четверг, 18 апреля, проконтролировал губернатор Антон Алиханов.
Глава региона отметил, что задача посевной кампании — обеспечить в оптимальные агротехнические сроки организованный и качественный яровой сев.
Планируется, что яровой сев будет проведен на площади 85 тысяч гектаров.
Общая посевная площадь в хозяйствах товаропроизводителей, с учетом озимого сева и многолетних трав, превысит 252 тысячи гектаров. Это на 5% больше, чем в 2018 году. Озимыми культурами под урожай 2019 года засеяно 115,5 тысяч гектаров. По результатам мониторинга все озимые находятся в удовлетворительном состоянии.
В этом году «ДолговГрупп» — один из крупнейших сельхозтоваропроизводителей региона планирует засеять яровыми культурами более 17 тысяч гектаров в разных муниципалитетах, в том числе в Гурьевском, Зеленоградском, Гвардейском, Гусевском, Черняховском, Краснознаменском, Нестеровском, Озерском и Неманском городских округах.
Основная доля яровых посевов придется на кукурузу, которая займет порядка 13 тысяч гектаров. Также на полях агрохолдинга выращиваются пшеница, рапс, ячмень, рожь и овощи: свекла, капуста, морковь. Весь урожай овощей компания реализует в регионе.
Такие масштабы требуют использования мощной и высокопроизводительной техники. Ежегодно парк сельхозтехники холдинга обновляется лучшими образцами. В январе 2019 года прибыла очередная партия новых машин, которая включает 10 комбайнов, 13 тракторов, 9 и два распределителя минеральных удобрений нового поколения.
«Аграрный сектор зависит от многих факторов, без поддержки государства выжить сложно. В прошлом году мы значительно обновили парк техники благодаря решению губернатора, подписавшего указ об отмене оплаты утилизационного сбора для калининградских производителей. Сегодня мы эту инновационную технику продемонстрировали гостям. Все последние годы мы видим внимание со стороны регионального правительства и по другим вопросам. Визит губернатора на поля нашего агрохолдинга показывает заинтересованность в делах аграриев», — сказал учредитель группы компаний Александр Долгов.
Общая стоимость нового оборудования составила около 6 миллионов евро. За счет использования цифровых технологий обеспечивается высокая производительность, облегчается труд аграриев.
С помощью нового сельхозтехники и цифровых технологий внедряется набирающая все большее распространение технология точного земледелия с использованием цифровой карты посевов. Эта технология позволяет учесть все особенности засеваемого поля для более рационального использования семян, удобрений, средства защиты растений, топлива. Конечная цель применения технологии — увеличение валового сбора урожая.
«Успешное сельское хозяйство невозможно представить без высоких технологий. В этом году мы начали впервые применять метод точного посева семян. Его суть в том, что для терминала сеялки формулируется карта-задание на основе особенностей различных частей поля. Для этого мы в течение трех лет подробно исследовали наши поля и заносили эту информацию в специальную программу. Технология позволяет значительно увеличить урожайность, экономить ресурсы и, как следствие, снизить себестоимость зерна, а в конечном итоге — снизить себестоимость готовой продукции», — сообщил учредитель агрохолдинга Дмитрий Долгов.
«Если говорить о зерне, то Калининградская область давно обеспечивает себя необходимым объемом и уже давно занимается экспортом. Внедрение инновационных технологий, цифровизация и автоматизация процессов — это уже вопрос развития экспортного потенциала. Здесь у компании „ДолговГрупп“ значительные планы. В Гусеве достраивается большой элеватор на 130 тысяч тонн единовременного хранения, в этом году мы будем вводить новые элеваторные мощности в Гурьевске на 42 тысячи тонн единовременного хранения, с железнодорожной инфраструктурой с возможностью отправлять сразу оттуда продукцию на экспорт», — отметил Антон Алиханов.
Для справки:
Агрохолдинг «ДолговГрупп» — одно из крупнейших сельхозпредприятий Калининградской области, основанное в 1996 году и начавшее свою деятельность с поставок сельхозтехники, запчастей, удобрений и средств защиты растений. В настоящее время в состав холдинга входят фермы по выращиванию крупного рогатого скота, комбикормовые заводы, элеваторы и рапсовый завод, молочная фабрика «Нежинская», мясная фабрика «Роминта», молокозавод «Гусевмолоко», «Гурьевская птицефабрика», обрабатывается свыше 90 тысяч гектаров пахотных земель.
Автономная структура замкнутого цикла (от поля до прилавка) позволяет холдингу на каждой стадии контролировать и регулировать все качественные и производственные параметры продукции. В планах компании — строительство современного завода по производству мясокостной муки и роботизированного молочного комплекса.
Продукция группы компаний поставляется во все торговые сети региона, а также в другие субъекты России, в частности, в Санкт-Петербург и Москву. Рапсовое масло и рапсовый жмых экспортируются в страны ЕС.
В 2018 агрохолдинг году вошел в число 55 крупнейших владельцев сельскохозяйственной земли в России с общим земельным банком в 100 тысяч гектаров. Порядка 40 тысяч гектаров занимают озимые культуры.
В Калининградской области внедряются технологии точного земледелия
19 апреля 2019, 10:46
сельское хозяйство
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