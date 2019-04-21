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Информационный сайт города Гусева

О кирхе в Ишдагене (Лермонтово)

21 апреля 2019, 14:33
Кирха Ишдаггена. Довоенное фото Кирха Ишдаггена. Довоенное фото
На сайте Gusev-online.ru размещалась информация о посёлке Лермонтово. Также немного говорилось и о здании бывшей кирхи, которое находится на территории посёлка. Однако в немецком сегменте сети, да и в российском тоже, есть несколько интересных фото, не вошедших в публикацию о посёлке.

Как уже писалось ранее, здание кирхи было построено в 1737 году. В 1807 году его перестраивали. Оно было размером 36 на 15 метров.

Кирха Ишдаггена. Довоенное фото
Кирха Ишдаггена. Довоенное фото

Внутри помещение было украшено коринфскими колоннами с пилястрами. Очень красивыми были алтарь, орган и распятие, в чём можно убедиться на фото.

Орган кирхи Ишдаггена. 1904–1909 годы
Орган кирхи Ишдаггена. 1904–1909 годы

Алтарь кирхи Ишдагена. Фотография 1807 года
Алтарь кирхи Ишдагена. 1807 год

Распятие кирхи Ишдаггена. 1904–1909 годы
Распятие кирхи Ишдаггена. 1904–1909 годы

В интернете выражается много сожаления о том, что здание кирхи в XX веке было практически потеряно. В начале XXI века в девяностых годах там ещё была крыша. Сейчас это строение охраняется, как памятник регионального значения, но от него осталась только кирпичная коробка, которую мы можем наблюдать по дороге из Гусева в Черняховск.

Развалины здания кирхи Ишдаген. Наши дни
Развалины здания кирхи Ишдаген. Наши дни

Состояние стен здания кирхи Ишдагена в наши дни
Состояние стен здания кирхи Ишдагена в наши дни

Табличка о статусе объекта, как памятника архитектуры и муниципального значения
Табличка о статусе объекта, как памятника архитектуры и муниципального значения

Владимир Летягин
история Гумбиннен Лермонтово Кирха
140 просмотров   |   1 комментарий
0 голосов
Вектор Трейд Вектор Трейд
В
# 1Вахуе
Давно пора книгу издать, что нибудь типа "Как мы раздолбали то, что строилось немцами на века."или " Наглядная инструкция по уговняции неуговняемого...
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