/ / / О кирхе в Ишдагене (Лермонтово)

Как уже писалось ранее, здание кирхи было построено в 1737 году. В 1807 году его перестраивали. Оно было размером 36 на 15 метров.
Кирха Ишдаггена. Довоенное фото
Внутри помещение было украшено коринфскими колоннами с пилястрами. Очень красивыми были алтарь, орган и распятие, в чём можно убедиться на фото.
Орган кирхи Ишдаггена. 1904–1909 годы
Алтарь кирхи Ишдагена. 1807 год
Распятие кирхи Ишдаггена. 1904–1909 годы
В интернете выражается много сожаления о том, что здание кирхи в XX веке было практически потеряно. В начале XXI века в девяностых годах там ещё была крыша. Сейчас это строение охраняется, как памятник регионального значения, но от него осталась только кирпичная коробка, которую мы можем наблюдать по дороге из Гусева в Черняховск.
Развалины здания кирхи Ишдаген. Наши дни
Состояние стен здания кирхи Ишдагена в наши дни
Табличка о статусе объекта, как памятника архитектуры и муниципального значения
Владимир Летягин