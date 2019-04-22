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В Гусеве священники посетили больницу и психоневрологический интернат

22 апреля 2019, 20:35
В Гусеве священники посетили больницу и психоневрологический интернат
В Гусеве священники посетили больницу и психологический интернат, чтобы причастить находящихся на лечении людей. Об этом рассказывает Черняховская епархия.

Такая социальная работа здесь проводится активно и регулярно, ведь не случайно настоятель гусевских храмов Успения Пресвятой Богородицы и Всех святых протоиерей Георгий Матвеев был назначен на должность руководителя Отдела по социальному служению и благотворительности молодой Черняховской епархии.

12 апреля клирик храма Успения Пресвятой Богородицы протоиерей Роман Сафронов совместно с приходскими сестрами милосердия посетил городскую больницу. 20 пациентов пожелали исповедоваться и причаститься Святых Христовых Таин.

15 апреля протоиерей Георгий Матвеев посетил психоневрологический интернат в пос. Фурманово, где живут пожилые люди и инвалиды, которым требуется помощь и опека. В молитвенной комнате в честь Почаевской иконы Божией Матери о.Георгий исповедал и причастил Святых Христовых Тайн насельников интерната и отслужил водосвятный молебен.
церковь больница
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С
# 1Светлана Бланквеева
Подскажите на последней фотографии в верхнем ряду слева Слава Казанский или я ошибаюсь?
Вчера, 20:42   ЦитироватьОтветить
10
Г
# 2Гость Наталья
Вот этот рыженький постоянно "хороший" работает))) 
Вчера, 20:46   ЦитироватьОтветить
00
Я
# 3Я
Светлана Бланквеева,
Похоже да.
Вчера, 21:08   ЦитироватьОтветить
00
И
# 4Изя
и что, там не остались?
Вчера, 21:13   ЦитироватьОтветить
00
М
# 5Макс
Да это Слава Козинский 
Вчера, 22:21   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 6Горожанин
Почему не указали конкретно какая помощь была оказана больным?
Вчера, 22:39   ЦитироватьОтветить
00

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