В Гусеве священники посетили больницу и психоневрологический интернат

22 апреля 2019, 20:35

В Гусеве священники посетили больницу и психологический интернат, чтобы причастить находящихся на лечении людей. Об этом рассказывает Черняховская епархия.



Такая социальная работа здесь проводится активно и регулярно, ведь не случайно настоятель гусевских храмов Успения Пресвятой Богородицы и Всех святых протоиерей Георгий Матвеев был назначен на должность руководителя Отдела по социальному служению и благотворительности молодой Черняховской епархии.



12 апреля клирик храма Успения Пресвятой Богородицы протоиерей Роман Сафронов совместно с приходскими сестрами милосердия посетил городскую больницу. 20 пациентов пожелали исповедоваться и причаститься Святых Христовых Таин.



15 апреля протоиерей Георгий Матвеев посетил психоневрологический интернат в пос. Фурманово, где живут пожилые люди и инвалиды, которым требуется помощь и опека. В молитвенной комнате в честь Почаевской иконы Божией Матери о.Георгий исповедал и причастил Святых Христовых Тайн насельников интерната и отслужил водосвятный молебен.

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