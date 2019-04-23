Библиотеки округа присоединились к Всероссийской акции «Библионочь-2019»

23 апреля 2019, 12:19

По всей стране прошла Всероссийская акция «Библионочь-2019». К ежегодному масштабному событию в поддержку чтения присоединились и гусевские библиотеки. Долгожданная встреча многочисленных поклонников волшебного праздника в поддержку социальной значимости литературы прошла под девизом «Весь мир — театр». Библионочь в МБУ «Гусевское библиотечное объединение» встречала гостей и участников богатой программой, увлекала оригинальной тематикой площадок, подарила возможность проявить свои таланты.



В фойе Центральной библиотеки гостей встречали «билетеры» и предлагали совершить прогулку по библиотеке, в которой все было наполнено особенной театральной атмосферой. В этот вечер в библиотеке работали выставки: «Театральные зарисовки», «Театр — волшебная страна», персональная выставка Н. Урвачевой «Театральные куклы». Живой интерес, удивление, восторг и искренняя радость «читались» на лицах участников мастер-класса «Чулочная кукла». Увлекательный творческий процесс сопровождал гостей на протяжении всей встречи. Активными участниками вечера были дети из театрально-музыкального класса Детской школы искусств. Украшением вечера был ансамбль гитаристов «Баррэ» (руководитель Брякотнина Е.В.) и аккордеонист Закревская Алена.



Присутствующим на мероприятии особенно понравилось участвовать в играх, конкурсах, викторинах и попробовать себя в роли актеров в театре — экспромте. В одном из залов библиотеки была оформлена красочная фотозона, где каждый смог сделать оригинальную фотографию в образе барышни 19 века.



Присоединились к масштабной акции Фурмановская, Лермонтовская, Покровская, Дубровская, Красногорская библиотеки. Участники мероприятия в Фурмановской модельной библиотеке на несколько часов стали актерами и зрителями одновременно, отправившись в путешествие в мир театра. Они показали свои знания в игре «Поле чудес», были актерами театра — экспромта, изготавливали маски, фотографировались в театральной фотозоне. Читатели Лермонтовской модельной библиотеки приняли активное участие в театрализованном представлении русской народной сказки «Маша и медведь», в играх и конкурсах. Все, кто пришел в этот вечер в Покровскую модельную библиотеку, активно участвовали в сказочных инсценировках, в мини-спектаклях, театрализованных представлениях по произведениям писателей, играх, викторинах и мастер-классах. Читатели Дубровской модельной библиотеки узнали об истории возникновения театра, посмотрев презентацию «Путешествие в театр», поучаствовали в викторине «Знатоки театра», юные читатели продекламировали свои любимые стихи. Ребята Красногорской библиотеки в рамках Всероссийской акции «Библионочь — 2019» приняли участие в квест-игре «Юные следопыты».



Итак, «Библионочь — 2019» состоялась! И не просто состоялась, а прошла необычайно интересно. Гусевское библиотечное объединение благодарит всех наших партнеров и добрых друзей оказавших помощь в организации и проведении «Библионочи», так же мы благодарим всех читателей и гостей, принявших участите в акции.



Спасибо вам за любовь к книге, чтению и библиотеке.

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