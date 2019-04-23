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Активная молодежь города развесила скворечники и кормушки в Грэсовском лесу

23 апреля 2019, 15:40
Активная молодежь города развесила скворечники и кормушки в Грэсовском лесу
Вчера волонтеры Подростково-молодежного клуба, активисты Российского движения школьников (МОУ СОШ N1) и представители молодежной ячейки Маяковской ТЭЦ собрали мусор и развесили птичьи кормушки и скворечники в Грэсовском лесу. Об этом рассказали в группе молодежного актива Городского дома культуры

Обычно кормушки в нашем лесу не пустуют, так что новые «общепиты» только порадуют местных крылатых и хвостатых.

Если гуляете в Грэсовском лесу не пожалейте крупы, сырых семечек и орешков для белок и птиц!
ГРЭСовский лес молодежный актив молодёжь волонтёры
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