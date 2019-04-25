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Гусевская молодёжь отправилась в Санкт-Петербург в рамках акции «Поезд памяти»

25 апреля 2019, 15:13
Гусевская молодёжь отправилась в Санкт-Петербург в рамках акции «Поезд памяти»
Волонтеры Подростково-молодежного клуба ГДК и Молодежного актива администрации отправились в Санкт-Петербург в рамках всероссийской акции «Поезд памяти — 2019».Об этом сообщается в группе молодёжного актива.

Ребята заслужили эту интереснейшую поездку своей активной позицией, участием в жизни города и стремлением сделать Гусев интересным и продвинутым!

Желаем девчонкам отлично и с пользой провести время!
Поезд памяти молодежный актив молодёжь
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