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Виновника ДТП с семью погибшими под Гвардейском обязали оплатить лечение пострадавших

25 апреля 2019, 22:02
Виновник громкого ДТП с маршруткой под Гвардейском должен оплатить лечение пострадавших. Об этом стало известно 25 апреля 2019 года, рассказывает «ГТРК «Калининград».

Суд обязал водителя внедорожника, из-за которого произошла авария, выплатить пострадавшим больше 430 тысяч рублей. Мужчина пытался оспорить решение, но его оставили без изменений.

Авария произошла 22 сентября 2017 года на трассе «Калининград — Черняховск — Нестеров» водитель внедорожника марки «Mercedes» неправильно выбрал скоростной режим, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении маршрутным такси. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель микроавтобуса и шесть пассажиров, находившихся в салоне. Кроме того шесть пассажиров маршрутного такси получили телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Виновник ДТП отбывает наказание, прошлым летом его приговорили к четырём годам и семи месяцам колонии общего режима.
суд авария
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