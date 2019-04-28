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Информационный сайт города Гусева

Здание бывшего кинотеатра завесят праздничным баннером ко Дню победы

28 апреля 2019, 10:16
В Гусеве на здании бывшего кинотеатра «Мир» на днях был демонтирован козырёк. Рабочие сняли облупившуюся штукатурку, перенесли за угол читальный шкаф, а дверные и оконные проёмы закрыли листами фанеры. На ступенях висит предупреждающая лента. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD»

Эти работы моментально вызвали интерес у жителей округа. Многие посчитали, что пустующее здание, наконец начали ремонтировать.

Как сообщил главный редактор газеты «За доблестный труд» Сергей Каюков в комментариях одной из информационных групп города, ко Дню Победы на здании будет установлен праздничный баннер, который в прошлые годы висел на здании по проспекту Ленина, 38.

Судьба заброшенного здания бывшего кинотеатра «Мир» уже не первый год волнует гусевцев. Красивое строение медленно приходит в упадок, а местные власти не могут изменить ситуацию, так как это частная собственность. Вместе с тем наш город посещают немало гостей, и такого рода здания никак не способствуют повышению туристической привлекательности.

Как сообщил глава администрации Гусевского городского округа Александр Китаев в интервью газете «За доблестный труд», недавно состоялась встреча с собственниками здания бывшего кинотеатра. «Они хотят построить развлекательный комплекс больших размеров нежели само здание кинотеатра. Поэтому сейчас ведётся проектирование с организацией подземной парковки», — сказал глава муниципалитета.
кино День Победы
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# 1123
После Дня Победы снести здание к едрене фене, построить развлекательный комплекс с 7-ю дорожками боулинга, дискотекой с хорошей аппаратурой, кинозалом и кафе. 
Сегодня, 10:22   ЦитироватьОтветить
10
Г
# 2Гость Гость
123,
В итоге получим очередной торговый центр
Сегодня, 10:59   ЦитироватьОтветить
00
о
# 3оно
И построить ШАЛАШ вместо капитального строения!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сегодня, 10:59   ЦитироватьОтветить
00

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