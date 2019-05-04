/ / / Наградной лист Сергея Ивановича Гусева

4 мая 2019, 12:42





В боях при прорыве сильно укреплённой, глубоко эшелонированной обороны немцев в Восточной Пруссии капитан Гусев умело и с большим знанием дела организовал партийно-политическую работу в батальоне, обеспечивая высокое политико-моральное состояние личного состава, готовность каждого воина идти на подвиги во имя Родины, за дело партии Ленина-Сталина и воспитывая чувство ненависти к немецко-фашистским захватчикам.



В ожесточенных непрерывных боях с 18 января 1945 года при прорыве обороны немцев и за владение опорными пунктами обороны противников Гумбинненской провинции (Восточная Пруссия) Грюнхаус, Грос-Байтчен (



17 января 1945 года во время боя при прорыве обороны немцев на подступах к Грос-Байтчен (посёлок Подгоровка, — ред.), Капитан Гусев, находясь на левом фланге батальона, обеспечил стремительную атаку во фланг противника, нанес по обороне немцев сокрушительный удар, смелым обходным маневром отрезал от основных сил до роты гитлеровцев и уничтожил их. Капитан Гусев заместителем командира по политчасти 2-го стрелкового батальона 664-го стрелкового полка работал с января 1944 года и прошёл с батальоном весь боевой путь, начиная с форсирования Днепра до города Николаева, в Белоруссии (Бобруйское направление) до реки Западный Буг и за героизм и мужество в боях был трижды награжден орденами.В боях при прорыве сильно укреплённой, глубоко эшелонированной обороны немцев в Восточной Пруссии капитан Гусев умело и с большим знанием дела организовал партийно-политическую работу в батальоне, обеспечивая высокое политико-моральное состояние личного состава, готовность каждого воина идти на подвиги во имя Родины, за дело партии Ленина-Сталина и воспитывая чувство ненависти к немецко-фашистским захватчикам.В ожесточенных непрерывных боях с 18 января 1945 года при прорыве обороны немцев и за владение опорными пунктами обороны противников Гумбинненской провинции (Восточная Пруссия) Грюнхаус, Грос-Байтчен ( посёлок Подгоровка , — ред.) и другие, батальон успешно выполнял поставленные перед ним боевые задачи, нанес противнику большие потери в живой силе и технике. Только в боях до момента прорыва вражеской обороны и до города Гумбиннена, куда батальон ворвался первым, немцы потеряли убитыми и ранеными 800 человек, захвачено в плен 48 немецких солдат и офицеров, уничтожено 18 вражеских орудий, 82 пулеметные точки, 18 автомашин, 26 повозок с грузами. Захваченны трофеи: орудия 8, пулемёты 26, минометы 19, автомашины 5.17 января 1945 года во время боя при прорыве обороны немцев на подступах к Грос-Байтчен (посёлок Подгоровка, — ред.), Капитан Гусев, находясь на левом фланге батальона, обеспечил стремительную атаку во фланг противника, нанес по обороне немцев сокрушительный удар, смелым обходным маневром отрезал от основных сил до роты гитлеровцев и уничтожил их.

18 января 1945 года в боях за опорный пункт обороны немцев Грос-Байтчен (посёлок Подгоровка, — ред.) капитан Гусев находясь в боевых порядках батальона принял на себя командование стрелковый роты, где по ранению выбыл командир роты старший лейтенант Вепринцев, в момент, когда противник перешел в контратаку при поддержке танков. С возгласом «Отомстим врагу за кровь своего командира» Капитан Гусев поднял роту в атаку и личным примером увлекал за собой вперёд бойцов. Контратака была отбита. Задача, поставленная командованием, была выполнена. Батальон и полк успешно развили наступление и, сломив сопротивление немцев, завязали бои на подступах к городу Гумбиннену.



В этом бою, умело руководя бойцами, во время рукопашной схватки Капитан Гусев пал смертью храбрых.



Благодаря большой воспитательной работе, проведённой капитаном Гусевым, личный состав батальона во всех боях проявлял исключительную смелость и мужество, за что награждено и предоставлено к правительственным наградам 400 бойцов, сержантов и офицеров батальона. 56 человек, будучи легко ранеными в батальоне, отказывались уйти с поля боя и оставались в строю, выполняли поставленную боевую задачу.



Капитан Гусев достоин посмертно присвоения звания «Героя Советского Союза».

Владимир Летягин