/ / / Список адресов, где в мае и июне проверят газовое оборудование

5 мая 2019, 18:46

ОАО «Калининградгазификация» Гусевский эксплуатационный участок извещает о проведении технического обслуживания сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества дома и внутриквартирного газового оборудования, принадлежащего собственнику (нанимателю) жилого помещения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013’.№ 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».Техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования проводится не реже 1 раза в год (Постановление Правительства РФ от 09.09.2017 № 1091).Работы по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования, принадлежащего собственнику (нанимателю) жилого помещения, будут выполняться на платной основе с заключением договоров, в соответствии с действующим прейскурантом на услуги газового хозяйства.Работы в мае 2019 года будут проводиться по следующим адресам: ул. Победы 15, 16, 19, 20, 21, 23, ул. Железнодорожная 3, 6, 7, 9, 37, 55, ул. Гагарина 1, ул. Маяковского 5, ул. Московская 9, 37, 38, 38а, 386, ул. Первомайская 1, 2, 19, ул. Сапёрная 7, ул. Советская 15, ул. Ломоносова 5, 22, 24, ул. Почтовая 8, ул. Морская 3, 20, ул. Ю.Смирнова 5, ул. Менделеева 5, ул. Южная 8, 16, 20, ул. Герцена 18, 28, 33, 42, ул. 1-я Садовая 2, 3, 9, 13, 20, 22, ул. 2-я Садовая 2, 2а, 10, 11, ул. Рахманинова 5, 5а, 6, 8, ул. Кутузова 4, 18, 21, ул. Луговая 19, ул. Дачная 1а, 9, ул. Утегенова 16, 58, 58а, 586, 34, п. Северный 5, 8, 126, 16, 17, 20, 25, 27, 32, 39, 43, 44, 47, 50.Работы в июне 2019 года будут проводиться по следующим адресам: ул. Победы 25, 66, 68, 70, ул. Железнодорожная 4, 8, 11, 12, пр. Ленина 42а, ул. Московская 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 55, ул. 9 Мая 2, 4, ул. Октябрьская 2а, ул. Ю.Смирнова 11, ул. Маяковского 10, ул. Советская 3, 4, ул. Школьная 4, 15, ул. Молодёжная 1, 2, 3, 4, 5, ул. Морская 1, 1а, 16, 2а, ул. Загородная 10, ул. Свободы 1а, 7, 8, 9, ул. Утегенова 27, ул. Полевая 5, 8, 20, 24, ул. Геологов 3, ул. Черняховского 2, 5, ул. Достоевского 2а, 26, ул. Нефтянников 4, 7, 8, ул. Некрасова 2, 2а, 26, 5, 6,11, ул. Мукомольная 5, 6, пер. Строительный 7, ул. Почтовая 1, ул. Чкалова 8, 11, 14, п. Фурманово ул. Центральная 16, 25, 28, 37, 45, 54, ул. Новая 3, 14, ул. Зелёная 4, ул. Правобережная 13.