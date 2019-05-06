Христиане Сирии передали Гусевскому храму икону великомученика Георгия Победоносца

6 мая 2019, 11:36

От христиан Сирии в храм Всех Святых города Гусева была передана в дар икона великомученика Георгия Победоносца. Об этом рассказывает Черняховская епархия.



На Светлой Седмице к настоятелю храма Всех Святых протоиерею Георгию Матвееву обратился один военнослужащий и сказал, что он недавно вернулся из Сирии, где, как известно, продолжается гражданская война. Российские войска помогают сирийскому народу в борьбе с террористами, и уже близится время полной победы.



Сирия — это место, откуда, наравне с Израилем, началось распространение христианства по всему миру. Именно в Антиохии (так в древности называлась Сирия) верующих в Иисуса начали называть христианами. В охваченной войной стране сохранилось множество христианских городов и селений, которые в последние годы дали миру настоящих мучеников, ведь террористы заставляли отрекаться от своей веры под угрозой пыток и смерти.



В одном из христианских поселений захотели отблагодарить русских и написали икону, желая передать ее в дар православным России. Так икона попала в храм-памятник в честь Всех Святых.



Каково же было удивление настоятеля храма, когда он узнал, что это икона святого великомученика Георгия Победоносца, ведь буквально 3 дня назад в храме был установлен новый иконостас в приделе, посвященном этому святому, и решался вопрос о том, какая икона великомученика должна быть помещена в приделе для поклонения!



О. Георгий верит, что Господь знал размышления устроителей иконостаса и сделал подарок. Мало того, именно на это время пришлось празднование памяти этого великого святого!



Христиане Сирии просили молитв русских верующих о скорейшем окончании гражданской войны, о чем свидетельствует надпись на обратной стороне иконы. Икона написана в арамейском стиле и будет помещена в храме-памятнике в честь Всех Святых для поклонения.

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