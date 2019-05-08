/ / / Старший лейтенант Вепринцев, воевавший вместе с Гусевым под Гумбинненом

Родился Вепринцев в 1911 году в селе Семинек Волынского района Орловской области. Поступил на службу в 1933 году.
В 1942 году Вепринцев был осужден за трусость. Именно так написано в приказе Главного управления кадров НКО СССР от 2 декабря 1942 года. Там сказано, что он бросил своё подразделение и уехал вперёд, в результате чего потерял имущество и личный состав. Вепринцев был лишён воинского звания и приговорён к 10 годам в исправительно-трудовом лагере.
Приказ Главного управления кадров НКО СССР о судимости Вепринцева.
В приказе также говорится, что военный трибунал отсрочил исполнение приговора до окончания военных действий. Имевший боевой опыт офицер продолжил боевой путь в Красной армии командиром роты.
Сейчас уже невозможно узнать подробности обстоятельств, которые послужили причиной этой судимости. Однако хочется отметить, что в то время любая неудача строго наказывалась. Тем более, если она приводила к потере личного состава.
В сентябре 1944 года Пётр Семёнович Вепринцев был награжден орденом Отечественной войны II степени за успешную атаку на правом берегу реки Западный Буг.
Наградной лист Вепринцева на получение ордена Отечественной войны II степени.
В апреле 1945 года за отличие в боях за Гумбиннен и Гросс-Байченн Пётр Семёнович Вепринцев был награждён орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени.
Наградной лист Вепринцева на получение ордена Богдана Хмельницкого 3-й степени.
Краткое изложение боевого подвига Пётра Семёновича Вепринцева в наградном листе за бои под Гумбинненом:
Старший лейтенант Вепринцев П. С. за время наступательных боёв полка от реки Трешля до реки Западный Буг (эти реки находится в Белоруссии в Брестской области, — ред.) показал себя храбрым и мужественным командиром. В бою 17 января 1945 года в районе Грюнхаус Гумбинненской провинции (Нестеровский район, посёлок Зелёное. Сейчас это поселение опустело, — ред.) командуя ротой, умелым маневрам зашёл с левого фланга противника и стремительной атакой ворвался в расположение противника и выбил его из занимаемой обороны. В уличных боях за Гумбиннен 20 января 1945 года первым со своей ротой ворвался на окраину города и, преследуя бегущего в панике противника, уничтожил 25 немецких солдат. Тем самым оказал содействие общему боевому успеху наших подразделений.
Достоин правительственной награды орденом Богдана Хмельницкого III степени.
Достоин правительственной награды орденом Богдана Хмельницкого III степени.
К сожалению, не удалось выяснить, дожил ли Вепринцев до Дня Победы и как сложилась его судьба. Хочется верить, что он прожил долгую и счастливую жизнь.
Владимир Летягин