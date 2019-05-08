/ / / Старший лейтенант Вепринцев, воевавший вместе с Гусевым под Гумбинненом

8 мая 2019, 18:33

Старший лейтенант Вепринцев П. С. за время наступательных боёв полка от реки Трешля до реки Западный Буг (эти реки находится в Белоруссии в Брестской области, — ред.) показал себя храбрым и мужественным командиром. В бою 17 января 1945 года в районе Грюнхаус Гумбинненской провинции (Нестеровский район, посёлок Зелёное. Сейчас это поселение опустело, — ред.) командуя ротой, умелым маневрам зашёл с левого фланга противника и стремительной атакой ворвался в расположение противника и выбил его из занимаемой обороны. В уличных боях за Гумбиннен 20 января 1945 года первым со своей ротой ворвался на окраину города и, преследуя бегущего в панике противника, уничтожил 25 немецких солдат. Тем самым оказал содействие общему боевому успеху наших подразделений.



Достоин правительственной награды орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Владимир Летягин