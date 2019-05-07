Сегодня в Гусеве возле памятника Героя Советского Союза Сергею Ивановичу Гусеву стартовал автопробег по местам боевой славы «Дорогами героев, дорогами отцов».
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в торжественной церемонии открытия автопробега приняли участие глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, глава Гусевского городского округа-Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, участник Великой Отечественной войны, Председатель комитета ветеранов Великой Отечественной войны, почетный житель города Гусева Сергей Семенихин, ветераны, воины гусевского гарнизона, юнармейцы,кадеты «АПМК», молодежный актив и неравнодушные жители города Гусева.
«Отрадно, что ежегодно в этом мероприятии участвует большое количество горожан. Особенно важно отметить молодёжь, которая помнит, которая гордится и чтит Память героев. В этот день хочу пожелать мирного неба над головой, благополучия и здоровья. Вечная Память погибшим», — сказал Александр Китаев.
Всех павших смертью храбрых в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. Затем собравшиеся возложили цветы к подножию памятника. После чего участники автопробега отправились по местам захоронений советских воинов, расположенных на территории Гусевского городского округа. Впервые к автопробегу присоеденились представители мотоциклетного сообщества города Гусева, которые принимали участие в церемонии прибытия вечного огня в город.
Участники автопробега посетили места захоронений в поселках Ольховатка, Маяковское, Фурманово, Приозеорное, Майское, Красногорское и Подгоровка. Вместе они вспомнили события той кровопролитной войны, подвиг ее героев, радость Великой Победы в мае 1945 года и затем возложили цветы к обелискам.
В Гусевском округе прошёл автопробег по местам боевой славы
7 мая 2019, 17:30
автопробег День Победы
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