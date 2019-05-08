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Информационный сайт города Гусева

Александр Китаев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны

8 мая 2019, 17:08
Александр Китаев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны
Сегодня, в преддверии 74-годовщины Победы, глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев посетил ветеранов Великой Отечественной войны на дому и поздравил с наступающим праздником. Вручив поздравительные открытки и подарки, глава пожелал ветеранам бодрости и здоровья.

Лично побеседовал с каждым участником войны, выразил чувство искренней признательности и благодарности за вклад, который они внесли в победу над фашистской Германией.

Фронтовики Гусевского округа, участники Великой Отечественной войны:

  1. Семенихин Сергей Тихонович
  2. Новикова Александра Макаровна
  3. Жигулин Юрий Григорьевич
  4. Подгорнов Кузьма Федотович
  5. Швырева Александра Дмитриевна
  6. Шимченко Алексей Федорович
  7. Должиков Григорий Титович
  8. Манягин Василий Алексеевич
  9. Галимова Любовь Ивановна
  10. Чесноков Николай Васильевич
  11. Ровленюк Иван Георгиевич
Александр Китаев ветераны День Победы великая отечественная война
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g
# 1g.o.s.t.2018
Низкий поклон вам, ветераны! Живите долго!
Вчера, 18:45   ЦитироватьОтветить
70
G
# 2G.o.s.t.2019
Хочешь выглядит молодым - фотографируйте со стариками, 
Хочешь выглядит умным - принимай на работу идиотов.
Вчера, 19:27   ЦитироватьОтветить
11
З
# 3Зритель
11 человек на весь район осталось.. 
Присоединяюсь к 1 посту- Низкий поклон! Здоровья вам! 
Вчера, 20:53   ЦитироватьОтветить
50
Г
# 4Гусь
И тут, опёздол засветился! На рее тебе место - ворюга!
Вчера, 23:08   ЦитироватьОтветить
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