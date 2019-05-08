/ / / Александр Китаев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны

Лично побеседовал с каждым участником войны, выразил чувство искренней признательности и благодарности за вклад, который они внесли в победу над фашистской Германией.
Фронтовики Гусевского округа, участники Великой Отечественной войны:
- Семенихин Сергей Тихонович
- Новикова Александра Макаровна
- Жигулин Юрий Григорьевич
- Подгорнов Кузьма Федотович
- Швырева Александра Дмитриевна
- Шимченко Алексей Федорович
- Должиков Григорий Титович
- Манягин Василий Алексеевич
- Галимова Любовь Ивановна
- Чесноков Николай Васильевич
- Ровленюк Иван Георгиевич