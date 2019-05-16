Многодетная семья из Гусевского округа стала победителем в конкурсе «Семья года»

16 мая 2019, 19:20

Торжественная церемония награждения двадцати шести многодетных семей состоялась накануне в Доме ветеранов.



Ставшая уже традиционной церемония приурочена к Международному Дню семьи, отмечаемого ежегодно 15 мая. В актовом зале собрались представители нескольких поколений и разных профессий. Всем семьям были вручены почетные дипломы и денежное вознаграждение. Этой ведомственной наградой министерства социальной политики Калининградской области поощряются родители (усыновители, опекуны и попечители), которые воспитывают троих и более детей.



«От министерства социальной политики мне хотелось бы поблагодарить семьи, в которых душевного тепла, заботы и любви хватает на всех детей, не только родных, но и усыновленных, тех, кого вы взяли под опеку, кому помогаете взрослеть, помогаете выбирать свой жизненный путь. Низкий вам поклон за ваш огромный родительский труд», — сказал заместитель министра социальной политики Алексей Фещак.



К Международному Дню семьи приурочили и подведение итогов регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Победителями стали три семьи: в номинации «Многодетная семья» премия вручена Инне и Сергею Башкировым из Гусевского городского округа; по направлению «Молодая семья» — Елена и Анатолий Зубачёвы из Зеленоградского городского округа; среди сельских семей победителями стали Марина и Юрий Павликовские из Багратионовского городского округа.



Кандидатуры семей-победителей регионального этапа конкурса будут представлены в оргкомитет Всероссийского конкурса «Семья года — 2019».

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