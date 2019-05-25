Стройцентр Стройцентр
/ / / С 3 июня продлен маршрут пригородного поезда до станции Чернышевское
Информационный сайт города Гусева

С 3 июня продлен маршрут пригородного поезда до станции Чернышевское

25 мая 2019, 10:52
С 3 июня продлен маршрут пригородного поезда до станции Чернышевское
Маршрут пригородного поезда Калининград — Черняховск с 3 июня продлевается до станции Чернышевское. Об этом в своём Instagram в пятницу, 24 мая, сообщил губернатор области Антон Алиханов.

«Остановки будут в Веселовке, Гусеве, Дивном и в Нестерове. Отправление со станции Чернышевское в 6:05, прибытие на Южный вокзал в 9:34, вечером с Южного вокзала в 18:35, прибытие на станцию Чернышевское в 21:06», — написал глава региона.

Он добавил также, что с 1 сентября по 31 декабря поезд будет ходить по рабочим дням, а летом до 31 августа включительно — ежедневно.

«Мы подогнали расписание так, чтобы по субботам и воскресеньям люди успевали пересесть на электрички, идущие на море в Светлогорск и Зеленоградск», — уточнил Алиханов.
поезд электричка
113 просмотров
0 голосов
Другие новости по теме
КЖД объявляет об изменении движения пригородных поездов в новогодние праздники
КЖД объявляет об изменении движения пригородных поездов в новогодние праздники
Итоги визита губернатора Калининградской области Антона Алиханова в Гусев
Итоги визита губернатора Калининградской области Антона Алиханова в Гусев
Антон Алиханов одобрил продление маршрута пригородного поезда до станции Чернышевское
Антон Алиханов одобрил продление маршрута пригородного поезда до станции Чернышевское
Репортаж «Нового Калининграда.Ru» о том как Алиханову показали красоты Гусева
Репортаж «Нового Калининграда.Ru» о том как Алиханову показали красоты Гусева

Оставить комментарий

Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»