Маршрут пригородного поезда Калининград — Черняховск с 3 июня продлевается до станции Чернышевское. Об этом в своём Instagram в пятницу, 24 мая, сообщил губернатор области Антон Алиханов.
«Остановки будут в Веселовке, Гусеве, Дивном и в Нестерове. Отправление со станции Чернышевское в 6:05, прибытие на Южный вокзал в 9:34, вечером с Южного вокзала в 18:35, прибытие на станцию Чернышевское в 21:06», — написал глава региона.
Он добавил также, что с 1 сентября по 31 декабря поезд будет ходить по рабочим дням, а летом до 31 августа включительно — ежедневно.
«Мы подогнали расписание так, чтобы по субботам и воскресеньям люди успевали пересесть на электрички, идущие на море в Светлогорск и Зеленоградск», — уточнил Алиханов.
С 3 июня продлен маршрут пригородного поезда до станции Чернышевское
25 мая 2019, 10:52
поезд электричка
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