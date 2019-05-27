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Информационный сайт города Гусева

Расписание пригородного поезда Калининград — Чернышевское

27 мая 2019, 18:36
Расписание пригородного поезда Калининград — Чернышевское
В соответствии с дополнительным заказом правительства Калининградской области с 3 июня назначается поезд Калининград — Чернышевское.

С понедельника по пятницу поезд будет отправляться со станции Чернышевское в 6:05 и следовать по маршруту со всеми остановками. В частности, остановки предусмотрены на станции Нестеров — в 6:16, на станции Гусев — в 6:40, на станции Черняховск — в 7:04. В Калининград поезд будет прибывать в 8:34. По выходным поезд будет отправляться в 7:15 и прибывать на Южный вокзал в 9:44.

В обратном направлении, из Калининграда до Чернышевского, поезд будет курсировать (в летний период — в ежедневном режиме, а с сентября — по рабочим дням) также со всеми остановками, отправлением с Южного вокзала в 18:40, прибытие в Черняховск — в 20:10, в Гусев — 20:36, в Нестеров — 21:00, на станцию Чернышевское — 21:11.

С подробным расписанием пригородных поездов можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги и сайте АО «КППК».

Калининградские железные дороги
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С
# 1Светик
АЛЛИЛУЙЯ!!!!!!!!!!!!
Вчера, 20:18   ЦитироватьОтветить
20

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