/ / / Расписание пригородного поезда Калининград — Чернышевское

С понедельника по пятницу поезд будет отправляться со станции Чернышевское в 6:05 и следовать по маршруту со всеми остановками. В частности, остановки предусмотрены на станции Нестеров — в 6:16, на станции Гусев — в 6:40, на станции Черняховск — в 7:04. В Калининград поезд будет прибывать в 8:34. По выходным поезд будет отправляться в 7:15 и прибывать на Южный вокзал в 9:44.
В обратном направлении, из Калининграда до Чернышевского, поезд будет курсировать (в летний период — в ежедневном режиме, а с сентября — по рабочим дням) также со всеми остановками, отправлением с Южного вокзала в 18:40, прибытие в Черняховск — в 20:10, в Гусев — 20:36, в Нестеров — 21:00, на станцию Чернышевское — 21:11.
С подробным расписанием пригородных поездов можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги и сайте АО «КППК».
Калининградские железные дороги