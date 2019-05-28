На День города в сквере по улице Победы прошёл концерт «Стихи и музыка души»

28 мая 2019, 12:26

На День города в сквере по улице Победы прошёл праздничный концерт «Стихи и музыка души», организованный Центральной городской библиотекой Гусева с участием членов Гусев-ЛИТО и коллектива Студии городской романс из Калининграда.



Ирина и Сергей Рысевы, Ирина Броварник и Владимир Борзов порадовали зрителей своим творчеством, интересной программой и замечательным исполнением песен. Молодые литераторы Мария Зверева, Виталий Матулайтис и Михаил Трошин прочитали свои стихи, посвящённые родному городу, «разделённому» на старый и новый рекой Писсой и, объединяющему земляков любовью к родному краю.



Выступающие на концерте и сотрудники Центральной городской библиотеки, подготовившие к концерту площадку «Литературный бульвар», услышали от зрителей много слов благодарности и надежду на новые встречи.



Гумбиннен-Гусев

Мой маленький город наполнен огнями,

Мне шепчет истории каменных зданий.

Пустынные улицы дышат ночами,

О прошлом хранят в себе много сказаний.

О старом и новом, что стало любимым,

Что делится Писсою тихой и длинной,

Гумбиннен был раньше уютным, красивым.

Сегодня он — Гусев с историей дивной.

/Михаил Трошин/



Уголочек отчизны моей

С каждым годом становится краше

Город скверов, мостов, площадей,

Остров детства и юности нашей,

Уголочек Отчизны моей.

Тени Пруссии — в зданиях старых,

В узких улочках, древних дубах.

Рядом липы дворы украшая,

Возвышаются в стройных рядах.

Перезвон колокольный, взывая,

Обращает наш взор к небесам.

Купола позолотой сверкая,

Приглашают зайти в божий храм.

Монументы солдатам вещают

О кровавых тяжёлых боях.

Им поэты стихи посвящают —

Благодарность выносят в строках.

Расчищая дворы от обломков,

Охраняя свои рубежи,

Строя новую жизнь для потомков,

Верим в силу любимой страны.

/Галина Савенкова/

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