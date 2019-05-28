На День города в сквере по улице Победы прошёл праздничный концерт «Стихи и музыка души», организованный Центральной городской библиотекой Гусева с участием членов Гусев-ЛИТО и коллектива Студии городской романс из Калининграда.
Ирина и Сергей Рысевы, Ирина Броварник и Владимир Борзов порадовали зрителей своим творчеством, интересной программой и замечательным исполнением песен. Молодые литераторы Мария Зверева, Виталий Матулайтис и Михаил Трошин прочитали свои стихи, посвящённые родному городу, «разделённому» на старый и новый рекой Писсой и, объединяющему земляков любовью к родному краю.
Выступающие на концерте и сотрудники Центральной городской библиотеки, подготовившие к концерту площадку «Литературный бульвар», услышали от зрителей много слов благодарности и надежду на новые встречи.
Гумбиннен-Гусев
Мой маленький город наполнен огнями,
Мне шепчет истории каменных зданий.
Пустынные улицы дышат ночами,
О прошлом хранят в себе много сказаний.
О старом и новом, что стало любимым,
Что делится Писсою тихой и длинной,
Гумбиннен был раньше уютным, красивым.
Сегодня он — Гусев с историей дивной.
/Михаил Трошин/
Уголочек отчизны моей
С каждым годом становится краше
Город скверов, мостов, площадей,
Остров детства и юности нашей,
Уголочек Отчизны моей.
Тени Пруссии — в зданиях старых,
В узких улочках, древних дубах.
Рядом липы дворы украшая,
Возвышаются в стройных рядах.
Перезвон колокольный, взывая,
Обращает наш взор к небесам.
Купола позолотой сверкая,
Приглашают зайти в божий храм.
Монументы солдатам вещают
О кровавых тяжёлых боях.
Им поэты стихи посвящают —
Благодарность выносят в строках.
Расчищая дворы от обломков,
Охраняя свои рубежи,
Строя новую жизнь для потомков,
Верим в силу любимой страны.
/Галина Савенкова/
На День города в сквере по улице Победы прошёл концерт «Стихи и музыка души»
28 мая 2019, 12:26
библиотека концерт
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