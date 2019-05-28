/ / / Общие требования для владельцев животных

28 мая 2019, 18:34

исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;



обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования;



не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных.



Администрация города Гусева

Уважаемые жители города Гусева!При содержании домашних животных их владельцам необходимо соблюдать общие требования к содержанию животных, а также права и законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме, в помещениях которого содержатся домашние животные.Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц.При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования:Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию. Перечень потенциально опасных собак также утверждается Правительством РФ.Кроме того, действия владельцев домашних животных по их выгулу в неположенном месте может образовывать признаки разных составов административных правонарушений, нарушение правил благоустройства территории или нарушение санитарно — эпидемиологического законодательства, такие владельцы животных и иные лица несут административную, уголовную и иную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.