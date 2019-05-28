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Информационный сайт города Гусева

Общие требования для владельцев животных

28 мая 2019, 18:34
Общие требования для владельцев животных
Уважаемые жители города Гусева!

При содержании домашних животных их владельцам необходимо соблюдать общие требования к содержанию животных, а также права и законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме, в помещениях которого содержатся домашние животные.

Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц.

При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования:

  • исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;
  • обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования;
  • не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных.

Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию. Перечень потенциально опасных собак также утверждается Правительством РФ.

Кроме того, действия владельцев домашних животных по их выгулу в неположенном месте может образовывать признаки разных составов административных правонарушений, нарушение правил благоустройства территории или нарушение санитарно — эпидемиологического законодательства, такие владельцы животных и иные лица несут административную, уголовную и иную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Администрация города Гусева
животные
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Г
# 1Гость Олег
Вы бы лучше за алкашами  смотрели, где они выгуливаются, вокруг тополька и так далее
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