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Депутат облдумы Андрей Олейник отметил благодарностью коллектив детского сада № 26

31 мая 2019, 21:59
Депутат облдумы Андрей Олейник отметил благодарностью коллектив детского сада № 26
Сегодня, 31 мая, накануне Дня защиты детей, депутат Калининградской областной Думы Андрей Олейник вручил коллективу детского сада № 26 г. Гусева Почетную Грамоту Калининградской областной Думы, за высокий уровень дошкольного образования, разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных способностей и внедрение инновационных направлений в деятельности дошкольного учреждения.

«Вы занимаетесь сложным, но очень нужным делом! Для этого требуется проявление определенных качеств характера, таких как отзывчивость, большое терпение и огромная любовь к детям! Родители очень нуждаются в вашей помощи, а дети в вашем внимании и поддержке. И все это вы отдаете с лихвой. Спасибо вам, за вашу чуткость и заботу о малышах», — были слова Андрея Олейника.

За безупречный труд, огромный вклад в воспитание детей и высокий профессионализм, работникам ДС № 26 вручены Благодарственные письма Калининградской областной Думы:

  1. Карасевой Ольге Васильевне
  2. Климовой Алле Геннадьевне
  3. Максаковой Татьяне Фёдоровне
  4. Дюжевой Наталье Дмитриевне
  5. Курило Оксане Ивановне
  6. Гриневой Галине Анатольевне
  7. Лапиной Татьяне Ивановне
  8. Максаковой Елене Федоровне
  9. Красиковой Марии Андреевне
  10. Григалюнайте Ирине Тиофиловне
  11. Павловой Ольге Александровне
  12. Магерович Марии Ивановне
  13. Ипатиковой Ольге Леонидовне
  14. Шимченко Надежде Дмитриевне
  15. Ильиной Галине Сергеевне
  16. Збиняковой Наталье Васильевне
ЛДПР детский сад день защиты детей
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# 1саня
хочу обратно в детсад,кто нибудь помогите,с такими воспитателями я буду сам идеал.
Вчера, 23:03   ЦитироватьОтветить
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