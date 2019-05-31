/ / / Депутат облдумы Андрей Олейник отметил благодарностью коллектив детского сада № 26

«Вы занимаетесь сложным, но очень нужным делом! Для этого требуется проявление определенных качеств характера, таких как отзывчивость, большое терпение и огромная любовь к детям! Родители очень нуждаются в вашей помощи, а дети в вашем внимании и поддержке. И все это вы отдаете с лихвой. Спасибо вам, за вашу чуткость и заботу о малышах», — были слова Андрея Олейника.
За безупречный труд, огромный вклад в воспитание детей и высокий профессионализм, работникам ДС № 26 вручены Благодарственные письма Калининградской областной Думы:
- Карасевой Ольге Васильевне
- Климовой Алле Геннадьевне
- Максаковой Татьяне Фёдоровне
- Дюжевой Наталье Дмитриевне
- Курило Оксане Ивановне
- Гриневой Галине Анатольевне
- Лапиной Татьяне Ивановне
- Максаковой Елене Федоровне
- Красиковой Марии Андреевне
- Григалюнайте Ирине Тиофиловне
- Павловой Ольге Александровне
- Магерович Марии Ивановне
- Ипатиковой Ольге Леонидовне
- Шимченко Надежде Дмитриевне
- Ильиной Галине Сергеевне
- Збиняковой Наталье Васильевне