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Информационный сайт города Гусева

Сегодня утром в Калининград прибыл первый поезд с самого востока области

3 июня 2019, 14:47
Сегодня утром в Калининград прибыл первый поезд с самого востока области
Сегодня на Южный вокзал прибыл первый пригородный поезд, начавший курсировать по маршруту Чернышевское — Калининград. Пассажирами поезда стали 300 человек — в основном это жители Черняховска, Гусева, Нестерова, Чернышевского, а также поселков по маршруту поезда.

«Правительство области является заказчиком всех пригородных перевозок, в том числе до станции Чернышевское. Затраты — порядка 17 млн рублей на год, и эти затраты обоснованы, потому что это безопасный вид перевозок, быстрый. Студенты и школьники в период учебного года, до 15 июня, могут воспользоваться 50% скидкой на проезд», — рассказал Алексей Ржанов, заместитель министра развития инфраструктуры Калининградской области

Напомним, что в соответствии с заказом областного Правительства пригородный поезд на новом маршруте курсирует ежедневно со всеми остановками в пути следования и прибывает в Калининград по рабочим дням в 8:34, в обратном направлении поезд отправляется в 18:40 с Южного вокзала. Кроме того, по выходным и праздничным дням данный поезд прибывает в Калининград в 9:44, такое расписание позволяет жителям из восточных районов области сделать пересадку на утренние поезда приморских направлений.
поезд электричка
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Новость отредактирована Сегодня, 18:43
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к
# 1котовский
наконец-то через столько лет услышали глас народа
Сегодня, 15:48   ЦитироватьОтветить
50
З
# 2Зритель
Наконец-то!!! Столько лет ждали!
Сегодня, 16:46   ЦитироватьОтветить
10
Г
# 3Гость Кило Ирисок
действительно, "наконец-то"...
гражданам предоставляется именно "транспортная услуга", просто перевезти народ из одной точки в другую - как в Европе, независимо от кол-ва пассажиров... 
а не просматривается чей-то интерес тупо срубить бабла - как в России... 
Сегодня, 16:55   ЦитироватьОтветить
31
в
# 4выбираю
что-то слово "быстрый" режет слух. хотелось бы узнать у пассажиров, неужели стал действительно ездить со скоростью больше 70 км в час?.. 
Сегодня, 18:18   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 5Гость гость
Спасибо Алиханову, но не Цуканову!
Сегодня, 20:35   ЦитироватьОтветить
10

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