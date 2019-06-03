Сегодня утром в Калининград прибыл первый поезд с самого востока области

3 июня 2019, 14:47

Сегодня на Южный вокзал прибыл первый пригородный поезд, начавший курсировать по маршруту Чернышевское — Калининград. Пассажирами поезда стали 300 человек — в основном это жители Черняховска, Гусева, Нестерова, Чернышевского, а также поселков по маршруту поезда.



«Правительство области является заказчиком всех пригородных перевозок, в том числе до станции Чернышевское. Затраты — порядка 17 млн рублей на год, и эти затраты обоснованы, потому что это безопасный вид перевозок, быстрый. Студенты и школьники в период учебного года, до 15 июня, могут воспользоваться 50% скидкой на проезд», — рассказал Алексей Ржанов, заместитель министра развития инфраструктуры Калининградской области



Напомним, что в соответствии с заказом областного Правительства пригородный поезд на новом маршруте курсирует ежедневно со всеми остановками в пути следования и прибывает в Калининград по рабочим дням в 8:34, в обратном направлении поезд отправляется в 18:40 с Южного вокзала. Кроме того, по выходным и праздничным дням данный поезд прибывает в Калининград в 9:44, такое расписание позволяет жителям из восточных районов области сделать пересадку на утренние поезда приморских направлений.

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