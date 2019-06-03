В Гусеве задержан студент, пытавшийся расплатиться в магазине поддельной купюрой

3 июня 2019, 18:11

В отдел полиции поступило сообщение о том, что в магазине на улице Победы молодой человек пытался расплатиться за сигареты пятитысячной купюрой «Банка приколов».



Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу и задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний студент местного колледжа, ранее судимый за имущественное преступление. Подозреваемого доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



Выяснилось, что молодой злоумышленник зашёл в магазин с целью купить блок табачных изделий, однако продавщица заметила подделку и вызвала полицию.



По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.

117 просмотров