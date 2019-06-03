Эдиль Эдиль
/ / / В Гусеве задержан студент, пытавшийся расплатиться в магазине поддельной купюрой
Информационный сайт города Гусева

В Гусеве задержан студент, пытавшийся расплатиться в магазине поддельной купюрой

3 июня 2019, 18:11
В Гусеве задержан студент, пытавшийся расплатиться в магазине поддельной купюрой
В отдел полиции поступило сообщение о том, что в магазине на улице Победы молодой человек пытался расплатиться за сигареты пятитысячной купюрой «Банка приколов».

Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу и задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний студент местного колледжа, ранее судимый за имущественное преступление. Подозреваемого доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Выяснилось, что молодой злоумышленник зашёл в магазин с целью купить блок табачных изделий, однако продавщица заметила подделку и вызвала полицию.

По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.
мошеничество
117 просмотров
0 голосов
Другие новости по теме
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в Гусеве
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в Гусеве
По факту избиения школьницы в Гусеве возбуждено дело о покушении на убийство
По факту избиения школьницы в Гусеве возбуждено дело о покушении на убийство
Администрация Гусева проводит ряд конкурсов на выполнение работ по ремонту домов
Администрация Гусева проводит ряд конкурсов на выполнение работ по ремонту домов
Гусевским судом рассмотрено дело в отношении лиц, обвиняемых в мошенничестве
Гусевским судом рассмотрено дело в отношении лиц, обвиняемых в мошенничестве

Оставить комментарий

Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров