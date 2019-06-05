Гусевский музей принял участие в Международном фестивале музеев «Интермузей 2019»

5 июня 2019, 15:11

Гусевский музей принял участие в 21-м Международном фестивале музеев «Интермузей 2019». Проходило мероприятие с 30 мая по 2 июня в Москве в Центральном Выставочном зале «Манеж».



«Интермузей» — главное музейное событие года. Мероприятие, не имеющее аналогов в мире. Ежегодно фестиваль объединяет более 400 музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, а также более 3000 музейных специалистов, участвующих в мероприятиях профессиональной деловой программы. Это уникальная площадка не только для специалистов, но и для широкого круга посетителей. Ключевой темой музейного форума 2019 года стал «Диалог профессионалов». Структура фестиваля включает выставочную часть, деловую и культурную программы, а также конкурс для музеев участников. Гусевский музей на международном фестивале представляла команда из 4 специалистов.



Одним из важных пунктов посещения международного фестиваля стало участие в Конкурсе Союза музеев России им. Л. К. Александровой «Музей в городе N…», который проходил в два этапа. Для участия в первом, заочном этапе, Гусевским музеем на рассмотрение жюри был направлен проект «Первая мировая война глазами поколения Z». Всего участвовало более 150 проектов муниципальных музеев со всей страны и ближнего зарубежья. Во второй этап конкурса было отобрано 63 проекта. Проект Гусевского музея вошел в 10- ку лучших. Гран-при получил Карсунский художественно-краеведческий музей. (Примечание автора: Гусевский музей в 2015 -ом году стал победителем в указанном конкурсе.)



Опыт пребывания на самом крупном в стране фестивале бесценен! Коллеги музеев-участников щедро делились новыми идеями и методами работы. Специалисты Гусевского музея также рассказывали о своих методиках и перенимали опыт в работе. В рамках этого диалога, директор Гусевского музея Наталья Ситникова выступила на площадке Государственного Эрмитажа, поделившись опытом работы с образовательными программами в музее.



«Интермузей» — это всегда насыщенная деловая и обучающая программы. Специалисты Гусевского музея стали слушателями образовательного семинара для сотрудников музеев малых городов под названием «Музейная коллекция в контексте молодежной культуры». Ведущими семинара были: Борис Столяров — заведующий отделом «Российского центра музейной педагогики и детского творчества» Русского музея, доктор педагогических наук, профессор и Антон Шевердяев — заведующий сектором по работе с молодежной аудиторией отдела экскурсионно-лекционной работы Русского музея, кандидат социологических наук. Отрадно, что специалисты Гусевского музея в своей работе пользуются трудами Бориса Столярова, это книги по музейной педагогике и искусствоведению. Обязательным условием получения сертификата о прохождении образовательного курса, стало создание и защита собственного проекта по заданной теме «Музейная коллекция и молодежь». Команда Гусевского музея применив новые знания подготовила и защитила проект «ПРОfОТО». Реализация и проведение которого запланированы на 2020 год.



1 июня состоялось общее собрание Союза музеев России, которое прошло в Государственном историко-архитектурном художественном и ландшафтном музее-заповеднике «Царицыно». Гусевский музей на заседании представила директор Наталья Ситникова Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский в своем выступлении инициировал предложение провести Год музеев в 2021 году.



Церемония награждения и закрытия — 2 июня 2019 — стала заключительным событием XXI Международного фестиваля «Интермузей-2019».



Команда Гусевского музея уставшие, но вдохновленные, с готовым проектом и новыми идеями, уже 4 июня приступили к работе в стенах своего родного музея. И теперь рабочий цикл разделен «до Интермузея 2019» и «после», так как опыт и знания приобретенные в диалоге профессионалов — бесценны.

94 просмотра