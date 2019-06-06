Сегодня в Гусеве состоялся практический семинар «Регулирование деятельности по управлению жилыми домами органами местного самоуправления». Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
В семинаре приняли участие и выступили с докладами: начальник отдела по работе с муниципальным кадровым резервом Управления по внутренней политике Правительства Калининградской области Елена Сухорученко, начальник Департамента жилищного контроля и надзора Министерства регионального контроля Калининградской области Маргарита Кузнецова, заместитель генерального директора СНО КО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Андрей Филонов, начальник отдела реализации программ СНО КО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Александра Коростелёва.
На мероприятии поднимались вопросы управления многоквартирных домов, подготовка Управляющими компаниями многоквартирных домов к отопительному периоду. Представители Фонда капитального ремонта рассказали о принципах начисления платы за капитальный ремонт, также о видах работ относящихся к капремонту.
В ходе семинара у представителей Управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и жителей города была возможность задавать вопросы докладчикам по теме семинара. По большинству вопросов были даны разъяснения.
В Гусеве состоялся семинар на тему управления жилыми домами органами местного самоуправления
6 июня 2019, 16:44
семинар
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