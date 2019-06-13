Прокуратурой выявлены нарушения в ходе анализа регламентов, принятых администрацией округа

13 июня 2019, 15:08

Благодаря прокурорскому вмешательству в текущем году приведено в соответствие с требованиями федерального законодательства 14 муниципальных административных регламентов, принятых администрациями городского округа «Город Калининград», Советского городского округа, муниципальных образований «Гусевский городской округ», «Нестеровский городской округ».



По протестам прокуроров городов и районов отменено 3 незаконных нормативных правовых акта, принятых администрациями МО «Полесский городской округ», Советского городского округа, а также Советом депутатов МО «Гусевский городской округ».



В стадии приведения в соответствие с требованиями федерального законодательства находятся 5 опротестованных административных регламентов администраций городского округа «Город Калининград», МО «Правдинский городской округ», МО ГП «Город Балтийск», Гурьевского городского округа.



Основаниями для принесения протестов послужили несоответствия положений административных регламентов требованиям Федеральных законов «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Земельного кодекса Российской Федерации.



Прокурорами Полесского, Нестеровского районов в истекшем периоде 2019 года в органы местного самоуправления вносились представления для устранения пробелов в нормативно-правовом регулировании порядка предоставления муниципальных услуг, связанных с заключением договора о развитии застроенной территории, принятием решения о предоставлении бесплатно в собственность земельного участка для строительства в границах застроенной территории, заключением договора аренды земельного участка в границах застроенной территории; заключением соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключением соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности.

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