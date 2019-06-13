/ / / Сегодня в городском ДК чествовали работников медицинской отрасли

День медицинского работника традиционно отмечается в нашей стране, как праздник людей, посвятивших себя благородному делу — сохранению жизни и здоровья сограждан. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
Эта дата давно вышла за рамки сугубо профессионального праздника, поскольку на свете нет человека, который бы не обращался за помощью к людям в белых халатах. Именно в этот день работники здравоохранения по-особому ощущают свою необходимость и свою значимость, гордятся своей профессией, своими успехами и достижениями.
Во все времена уважали и заслуженно ценили тех героев, кто делом своей жизни избрал заботу о здоровье людей. День Медицинского работника — это праздник, благодаря которому мы имеем возможность выразить огромную признательность, уважение и благодарность врачам, медсестрам, санитаркам и всем работникам здравоохранения.
Сегодня, в преддверии этого праздника, в Гусевском Доме культуры состоялось торжественное мероприятие посвященное Дню медицинского работника. Поздравить всех причастных к празднику, и провести церемонию награждения пришли: глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, Глава муниципального образования «Гусевский городской округ» и председатель Окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, главный врач Гусевской ЦРБ Ольга Герцог, секретарь Гусевского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Распопов, Председатель первичной организации профсоюза Гусевской ЦРБ Александр Тарасов.
«Медицинские работники, те кто связал с работой свою судьбу, дал клятву Гиппократа, во многом предопределяет успех развития нации. В ваших руках самое ценное, что есть у людей — это здоровье. Медицинский работник встречает человека в начале жизни, и сопровождает его на всем пути. Спасибо огромное ветеранам медицины, которые вложили большой вклад в становление системы здравоохранения. Желаю вам счастья и благополучия!» — такими словами поздравил работников здравоохранения глава администрации Александр Китаев.
Также в рамках мероприятия Гусевским врачам, которые стали победителями в профессиональной номинации «Спасение жизни» были вручены специальные призы «Янтарное сердце» от генерального директора АО «Калининградский янтарный комбинат», депутата Калининградской областной Думы Михаила Зацепина.
Сегодня в городском ДК чествовали работников медицинской отрасли
13 июня 2019, 18:30
Городской дом культуры концерт День медицинского работника
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