/ / / Кремлев Евгений Павлович — заведующий кафедрой Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы

В период с 1962 по 1967 годы Евгений Павлович работал ветеринарным врачом в Багратионовском и Гурьевском районах. Также учился в аспирантуре по специальности «Паразитология животных». С 1968 по 1971 годы он занимал должность директора Гусевской районной ветеринарной лаборатории.
В 1971 году Евгений Павлович защитил кандидатскую диссертацию о абортах у коров. В период 1971 по 1985 годы он занимал должность директора Калининградской научной ветеринарной станции.
В 1981 году Евгений Павлович стал доктором ветеринарных наук. В период с 1985 по 1991 он занимал должность заведующего кафедрой генетики и развития сельскохозяйственных животных в Гродненском аграрном университете.
С 1991 года Евгений Павлович стал профессором и заведующим кафедрой биологии и экологии в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы.
Умер Кремлев Евгений Павлович в 2015 году в городе Гродно.
Владимир Летягин