/ / / Кремлев Евгений Павлович — заведующий кафедрой Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы

17 июня 2019, 21:22

Владимир Летягин

Кремлев Евгений Павлович родился в 1938 году в Горьковской области. С 1953 по 1957 годах он учился в Гусевском сельскохозяйственном техникуме, после чего был направлен в Витебский ветеринарный институт.В период с 1962 по 1967 годы Евгений Павлович работал ветеринарным врачом в Багратионовском и Гурьевском районах. Также учился в аспирантуре по специальности «Паразитология животных». С 1968 по 1971 годы он занимал должность директора Гусевской районной ветеринарной лаборатории.В 1971 году Евгений Павлович защитил кандидатскую диссертацию о абортах у коров. В период 1971 по 1985 годы он занимал должность директора Калининградской научной ветеринарной станции.В 1981 году Евгений Павлович стал доктором ветеринарных наук. В период с 1985 по 1991 он занимал должность заведующего кафедрой генетики и развития сельскохозяйственных животных в Гродненском аграрном университете.С 1991 года Евгений Павлович стал профессором и заведующим кафедрой биологии и экологии в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы.Умер Кремлев Евгений Павлович в 2015 году в городе Гродно.