/ / / Интервью хирурга Алексея Сафуанова, который будет работать на новейшем ангиографе

Весной этого года во время рабочего визита в наш округ губернатор Калининградской области Антон Алиханов и спикер Калининградской областной Думы Марина Оргеева открыли в Гусевской больнице сердечно-сосудистое отделение, и осмотрели новый ангиограф, который был приобретен специально для Гусевской ЦРБ.
На приобретение оборудования для создания полномасштабной профильной структуры, а также капитальный ремонт специально выделенных помещений в 2018 году из регионального бюджета было направлено 72 миллиона рублей. Еще 4 миллиона добавились из собственных средств больницы.
Позже глава региона и спикер областного парламента вручили ключи от служебных квартир, в том числе семье Ольги и Алексея Сафуановых, которые приехали из Челябинска в Гусев по приглашению главного врача Ольги Герцог. В прошлом году мы знакомили наших читателей с сердечно-сосудистым хирургом Ольгой Сафуановой. Так вот ее муж рентгенэндоваскулярный хирург. Тот самый доктор, который будет работать на новейшем ангиографе.
— Таких современных аппаратов на момент установки у нас было несколько во всей России, — говорит Алексей, — в новом отделении будет трудиться бригада медиков: анестезиолог-реаниматолог, кардиолог и рентгенлаборант. Оборудование позволит выполнять весь спектр сосудистых хирургических вмешательств, рассчитано на более 700 операций в год, может работать и в режиме томографа. Современная медицина уходит от открытых операций на сердце к малоинвазивным, более щадящим вмешательствам. В Челябинске я уже делал подобные операции.
— Отсюда и вопрос. Челябинск большой промышленный город. Вы работали в Центре хирургии сердца. Почему выбор пал на Калининградскую область и Гусев?
— Я родился и вырос в Челябинске. Там окончил Челябинскую медицинскую академию, сейчас это Южно-Уральский медицинский университет, который славится своей школой. Одной из основных причин, жена вам рассказывала, по которой мы приняли решение это экология. У нас ведь двое детей растут. У вас хороший регион. Поэтому разместили свои резюме на сайте регионального минздрава и вскоре получили приглашение на работу именно в Гусев, где тогда еще планировалось открытие сердечно-сосудистого центра.
— По приезду ваша жена сразу вышла на работу…
— Да, а я должен был пройти стажировку по рентгенэндоваскулярной диагностике (работа на ангиографе — прим.ред.). Мне очень повезло попасть на стажировку в Региональный Сосудистый Центр Первой градской больницы им. Н. И. Пирогова города Москвы к кандидату медицинских наук, заведующей отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения Анне Удовчинко. Это высокопрофессиональный специалист, которая научила меня многому. По возвращении также стажировался в Калининградской областной больнице у заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения, главного специалиста министерства здравоохранения Калининградской области по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Алексея Нефедова.
— Когда вы стажировались в областном центре, уж все кардиологи региона знали, какой ангиограф будет установлен в Гусевской больнице. Наверняка коллеги завидовали. Может не хотели помогать?
— Наоборот. Все относились дружелюбно. Делились, подсказывали. Ведь Калининградская область большая. То, что в Гусеве, на востоке области появился ангиограф, — важно. В медицине есть понятие «золотой час», пациенту нужно оказать помощь как можно быстрее после начала приступа. Теперь это сделать проще. К нам будут везти пациентов из близлежащих округов.
— Вы очень много рассказывали моим коллегам об уникальности аппарата. В основном это медицинские термины, которые не понятны простым обывателям.
— Ну, скажем так, что раньше операции на сердце проводились открытым методом. После чего пациент не мог некоторое время вставать с постели. Потом долго проходил реабилитационный период. Сейчас же пациент, которого доставили на карете «Скорой помощи», после операции может самостоятельно подняться и пойти. Для врача такой результат его работы самый лучший.
Интервью хирурга Алексея Сафуанова, который будет работать на новейшем ангиографе
17 июня 2019, 12:11больница
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