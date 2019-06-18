В Гусеве начались подготовительные работы к отопительному сезону. Уже устранены аварийные участки, которые были выявлены во время гидравлических испытаний, сообщает пресс-служба городской администрации.
В плановом режиме произведена замена теплосетей на участке по улице Победы, 23. На данный момент ведутся работы на улице Пушкина.
Также до сентября этого года планируется выполнить ремонтные работы тепловых сетей ещё на трёх участках по улице Артиллерийской (возле Интердизайна), переулке Сосновом и улице Победы, 1.
В Гусеве началась подготовка к отопительному сезону
18 июня 2019, 13:43
отопительный сезон
115 просмотров
Другие новости по теме