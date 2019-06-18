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В Гусеве началась подготовка к отопительному сезону

18 июня 2019, 13:43
В Гусеве началась подготовка к отопительному сезону
В Гусеве начались подготовительные работы к отопительному сезону. Уже устранены аварийные участки, которые были выявлены во время гидравлических испытаний, сообщает пресс-служба городской администрации.

В плановом режиме произведена замена теплосетей на участке по улице Победы, 23. На данный момент ведутся работы на улице Пушкина.

Также до сентября этого года планируется выполнить ремонтные работы тепловых сетей ещё на трёх участках по улице Артиллерийской (возле Интердизайна), переулке Сосновом и улице Победы, 1.
отопительный сезон
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