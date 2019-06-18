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Информационный сайт города Гусева

Прокуратура: есть основания полагать, что будут сорваны сроки выполнения работ по ремонту центра города

18 июня 2019, 18:04
Прокуратура: есть основания полагать, что будут сорваны сроки выполнения работ по ремонту центра города
Проверкой установлено, что на основании муниципального контракта, заключенного между администрацией МО «Гусевский городской округ» и ООО «Мириам», последнее обязано выполнить работы по объекту: «Реконструкция улично-дорожной сети центральной части города Гусева Калининградской области» в срок до 01.11.2019, при этом ряд работ, которые должны были быть выполнены в апреле и мае 2019 года, не окончены.

Согласно действующему законодательству, а также муниципальному контракту муниципальный заказчик (администрация МО «Гусевский городской округ») обязуется контролировать выполнение подрядчиком (ООО «Мириам») работ, а также контролировать исполнение подрядчиком условий контракта.

Вместе с тем, материалы проверки свидетельствуют о том, что невыполненные в срок в полном объеме ООО «Мириам» работы относятся к работам подготовительного характера, следовательно, имеются основания полагать, что и последующее соблюдение графика и сроков выполнения работ находится под угрозой, при этом действенных мер воздействия на подрядчика муниципальным заказчиком не принимается, что в итоге может привести к нарушению сроков сдачи объекта, имеющего большое социальное значение и непосредственно влияющего на транспортную инфраструктуру г. Гусева.

С целью недопущения нарушения закона глава администрации МО «Гусевский городской округ» предостережен и. о. городского прокурора о недопустимости нарушения закона.

Напомним, что глава администрации Александр Китаев провел встречу с руководителем ООО «Мириам», чтобы усилить меры по исполнению контракта.
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В
# 1Василий
"при этом действенных мер воздействия на подрядчика муниципальным заказчиком не принимается, что в итоге может привести к нарушению сроков сдачи объекта...."
не может быть, они же каждый день совещания проводят.
Сегодня, 19:12   ЦитироватьОтветить
10
ж
# 2житель совхоза им.Саныча
не может быть такого, саныч не мог нас обманывать
/ряд работ, которые должны были быть выполнены в апреле и мае 2019 года, не окончены/

Сегодня, 19:16   ЦитироватьОтветить
01
С
# 3Служивый
ВСЕ! ТУШИ СВЕТ ,КИНА НЕ БУДЕТ! КАК И НОВОЙ ПЛОЩАДИ НЕ ВИДАТЬ!
Сегодня, 21:06   ЦитироватьОтветить
00
к
# 4кто
Лучше бы  дома построили для нуждающих людей
Сегодня, 21:09   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 5Гость Гость
Ну кто бы сомневался что так оно и будет,послушайте подрядчик закопайте ,сделайте как было
Сегодня, 21:22   ЦитироватьОтветить
00

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