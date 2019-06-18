/ / / Прокуратура: есть основания полагать, что будут сорваны сроки выполнения работ по ремонту центра города

Проверкой установлено, что на основании муниципального контракта, заключенного между администрацией МО «Гусевский городской округ» и ООО «Мириам», последнее обязано выполнить работы по объекту: «Реконструкция улично-дорожной сети центральной части города Гусева Калининградской области» в срок до 01.11.2019, при этом ряд работ, которые должны были быть выполнены в апреле и мае 2019 года, не окончены.
Согласно действующему законодательству, а также муниципальному контракту муниципальный заказчик (администрация МО «Гусевский городской округ») обязуется контролировать выполнение подрядчиком (ООО «Мириам») работ, а также контролировать исполнение подрядчиком условий контракта.
Вместе с тем, материалы проверки свидетельствуют о том, что невыполненные в срок в полном объеме ООО «Мириам» работы относятся к работам подготовительного характера, следовательно, имеются основания полагать, что и последующее соблюдение графика и сроков выполнения работ находится под угрозой, при этом действенных мер воздействия на подрядчика муниципальным заказчиком не принимается, что в итоге может привести к нарушению сроков сдачи объекта, имеющего большое социальное значение и непосредственно влияющего на транспортную инфраструктуру г. Гусева.
С целью недопущения нарушения закона глава администрации МО «Гусевский городской округ» предостережен и. о. городского прокурора о недопустимости нарушения закона.
Напомним, что глава администрации Александр Китаев провел встречу с руководителем ООО «Мириам», чтобы усилить меры по исполнению контракта.
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