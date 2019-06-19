Вчера глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев вместе с профильными сотрудниками администрации посетили IX международный Форум регионов-партнёров Калининградской области, который проходил в Калининграде. В мероприятии принимали участие представители наших регионов-партнеров из России, Литвы, Польши, Германии, Швеции, Дании, Белоруссии, Норвегии и представители министерств Российской Федерации и Республики Польши.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, на Форуме уделялось внимание вопросам парламентского сотрудничества, обмену опытом в области спорта и молодёжного взаимодействия. Руководители 3-х муниципальных учереждений Гусева, а именно ДЮЦ, Детской спортивной школы и Стадиона, приняли участие в круглых столах «Спорт и молодёжь — новые вызовы и возможности».
В рамках мероприятия была проведена Ежегодная конференция Программы приграничного сотрудничества Россия-Польша 2014–2020 гг., на которой обсуждались перспективы сотрудничества и планы по совместной реализации межрегиональных проектов. На круглом столе Программы приграничного сотрудничества Польша-Россия 2014–2020 господин Владыслав Лукашук, заместитель директора УРДвО, совместно с главой нашей администрации Александром Китаевым участвовали в панельной дискуссии «Стратегические проекты по развитию польско-российской приграничной территории — видение и практика», на которой рассказали предысторию завязавшихся партнерских взаимоотношений, как возникла идея совместного проекта, достигнутые опыт и результаты международного сотрудничества, обсудили планы на будущее.
В насыщенных событиями рамках Форума Александр Китаев нашел возможность провести небольшое рабочее совещание с партнёрами проекта по планированию ближайшей деятельности.
Делегация из Гусева посетила IX международный Форум регионов-партнёров Калининградской области
19 июня 2019, 14:49
Админстрация Гусевского района
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