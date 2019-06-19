Областной суд оставил в силе решение Гусевского районного суда о выкупной стоимости земли на главной площади города, сообщается на сайте Rugrad.eu.
Администрация муниципалитета с декабря 2016 года пыталась приобрести два участка у Ольги Марковой, финансового директора компаний близкого экс-губернатору Николаю Цуканову архитектора Артура Сарница. Однако правообладателя не устраивали предложенные администрацией условия. Городские власти предлагали за два участка чуть менее 8 млн руб. Приглашенные Марковой эксперты настаивали, что, с учетом упущенной выгоды владельца, цена выкупа не может быть менее 21 млн руб.
Ранее рассказывали, что администрация Гусева выиграла во всероссийском конкурсе «Исторические поселения и малые города», получив федеральное финансирование на благоустройство центральной площади Гусева. Однако фактически, кроме муниципалитета, главная площадь города принадлежит нескольким собственникам. Среди которых — Ольга Маркова, купившая участки в 2008 году, и ООО «Березка-Комплекс», аффилированное с бывшим вице-премьером по внутренней политике Александром Егорычевым. Именно у этих собственников возникли альтернативные планы по развитию городской площади: они заявили о намерении построить на своей земле административный центр с гостиницами. В итоге администрации Гусева пришлось обратиться в суд, чтобы принудить собственника продать участки и реализовать проект благоустройства.
Решение Гусевского районного суда об изъятии земельных участков у Ольги Марковой устояло: областной суд 19 июня оставил его без изменений, сообщили в пресс-службе суда. Оно обязывает собственника освободить участки в течение трех дней после получения возмещения.
Что касается изъятия участков у ООО «Березка-Комплекс», то с апреля 2019 года соответствующее дело находится в производстве судьи Елены Талалас в арбитражном суде области. Рассмотрение дела назначено на июль.
Областной суд оставил в силе решение районного суда о выкупной стоимости земли в центре города
19 июня 2019, 19:59
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