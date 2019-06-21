Ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны Семенихин Сергей Тихонович

21 июня 2019, 10:40

Сегодня ночью ушел из жизни председатель комитета ветеранов, почетный житель города Гусева, ветеран Великой Отечественной войны Семенихин Сергей Тихонович. В декабре 2019 года ему исполнилось бы 94 года.



Свою жизнь Сергей Тихонович прожил честно и достойно, оставив после себя плоды своих добрых дел. Он принимал активное участие в деятельности районной ветеранской организации, в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения, постоянно встречался с учащимися и молодёжью, участвовал во всех городских мероприятиях.



Разделяем боль невосполнимой потери и выражаем глубокое соболезнование родным и близким.



Сергей Тихонович останется в памяти родных, близких и земляков, как скромный, добропорядочный и отзывчивый человек.

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