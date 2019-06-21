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Информационный сайт города Гусева

Ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны Семенихин Сергей Тихонович

21 июня 2019, 10:40
Ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны Семенихин Сергей Тихонович
Сегодня ночью ушел из жизни председатель комитета ветеранов, почетный житель города Гусева, ветеран Великой Отечественной войны Семенихин Сергей Тихонович. В декабре 2019 года ему исполнилось бы 94 года.

Свою жизнь Сергей Тихонович прожил честно и достойно, оставив после себя плоды своих добрых дел. Он принимал активное участие в деятельности районной ветеранской организации, в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения, постоянно встречался с учащимися и молодёжью, участвовал во всех городских мероприятиях.

Разделяем боль невосполнимой потери и выражаем глубокое соболезнование родным и близким.

Сергей Тихонович останется в памяти родных, близких и земляков, как скромный, добропорядочный и отзывчивый человек.
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Г
# 1Гость Елена
  • Все мы не вечны, с каждым годом ветеранов всё меньше. Он вёл пропаганду патриотизма, рассказывал молодеже о ценности жизни,  о человечности. Сергей Тихонович прожил долгую, достойную жизнь.
  • Выражаю глубокое соболезнование родным и близким. 
Сегодня, 11:05   ЦитироватьОтветить
70
П
# 2Просто слон
Светлая память!!!
Сегодня, 11:09   ЦитироватьОтветить
40
С
# 3Стасси
Огромное соболезнование семье,низкий поклон...
Царствие небесное...!
Сегодня, 11:19   ЦитироватьОтветить
20
С
# 4Серж
Искренние соболезнования. 
Сегодня, 11:19   ЦитироватьОтветить
20
К
# 5Кадр
Жаль ...очень жаль. Соболезнования семье. Земля пухом..
Сегодня, 11:29   ЦитироватьОтветить
40
Г
# 6Гость спортсмен
Низкий поклон и светлая память
Сегодня, 14:47   ЦитироватьОтветить
00

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