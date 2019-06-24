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В праздник Всех Святых епископ Николай возглавил божественную литургию в Гусеве

24 июня 2019, 14:23
В праздник Всех Святых епископ Николай возглавил божественную литургию в Гусеве
23 июня, в день памяти Всех Святых, в Гусеве отметили престольный праздник. Божественную литургию возглавил епископ Черняховский и Славский Николай в сослужении секретаря епархии протоиерея Сергия Алексиевича и настоятеля храма протоиерея Георгия Матвеева, рассказывает пресс-служба Черняховской епархии.

Уникальный храм, посвященный памяти погибших в Первой мировой войне, стал настоящим украшением города, своеобразным образцом русского зодчества XVII века. Его освящение в 2016 году совпало с архиерейской хиротонией епископа Черняховского и Славского Николая. И владыка всегда пользуется случаем, чтобы посетить храм, в котором началось его архиерейское служение. В своем пастырском слове епископ Николай отметил, что всех святых, память которых мы празднуем в этот день, объединяет то, что они отдали Богу всю свою жизнь, и в этом мы можем им подражать.

После праздничного крестного хода настоятель храма протоиерей Георгий Матвеев поблагодарил владыку Николая за архипастырское посещение и вручил ему в дар сосуд для помазания елеем, украшенный узором, так напоминающим резной иконостас храма Всех Святых.
церковь
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