Эдиль Эдиль
/ / / Два призывника из Гусева будут проходить службу в Президентском полку
Информационный сайт города Гусева

Два призывника из Гусева будут проходить службу в Президентском полку

28 июня 2019, 15:19
Два призывника из Гусева будут проходить службу в Президентском полку
В среду, 26 июня, состоялись торжественные проводы призывников, отобранных для прохождения службы в Президентском полку. Ими стали десять молодых людей из Багратионовска, Гвардейска, Гурьевска, Гусева, Калининграда, Черняховска, которые проявили себя в учёбе, спорте, творчестве и науке.

Из города Гусева в Президентском полку будут проходить службу два призывника: Евгений Бурзак и Егор Углов.

«Символично, что уже в течение десяти лет наши ребята отправляются на службу в Президентский полк. Кремлёвцев всегда отличает стать, а время службы навеки сохранится на сердце оттиском трёх слов — верность, честь и долг. Желаю вам, ребята, пронести эти слова через всю жизнь», — обратился к участникам встречи руководитель агентства по делам молодёжи Денис Калиновский, который проходил службу в Президентском полку в 2009–2010 годах.

От лица главы региона он вручил призывникам памятные подарки и благодарственные письма для родителей.

Также в мероприятии приняли участие военный инспектор Балтийского флота Сергей Майоров, военный комиссар Калининградской области Юрий Бойченко, ветеран Великой Отечественной войны Борис Петрович Пирожков, родители призывников, юнармейцы.

«Служба в армии — это большая школа жизни, которая делает из мальчишки настоящего мужчину. Обещаем пройти её достойно», — от имени всех призывников сказал Никита Терехов.

Напомним, что впервые в истории нашей области двадцать калининградских призывников были направлены для прохождения службы в Президентском полку весной 2009 года. Всего на службу в Президентский полк было призвано 245, включая сегодняшний призыв, молодых людей, проживающих в Калининградской области.
призывная компания военные
87 просмотров
0 голосов
Другие новости по теме
Жители Гусева пополнили ряды Президентского полка
Жители Гусева пополнили ряды Президентского полка
Выпускники Гусевского политехнического техникума пополнили Президентский полк
Выпускники Гусевского политехнического техникума пополнили Президентский полк
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году
В Гусеве состоялись торжественные проводы призывников
В Гусеве состоялись торжественные проводы призывников

Оставить комментарий

Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико