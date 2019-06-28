Два призывника из Гусева будут проходить службу в Президентском полку

28 июня 2019, 15:19

В среду, 26 июня, состоялись торжественные проводы призывников, отобранных для прохождения службы в Президентском полку. Ими стали десять молодых людей из Багратионовска, Гвардейска, Гурьевска, Гусева, Калининграда, Черняховска, которые проявили себя в учёбе, спорте, творчестве и науке.



Из города Гусева в Президентском полку будут проходить службу два призывника: Евгений Бурзак и Егор Углов.



«Символично, что уже в течение десяти лет наши ребята отправляются на службу в Президентский полк. Кремлёвцев всегда отличает стать, а время службы навеки сохранится на сердце оттиском трёх слов — верность, честь и долг. Желаю вам, ребята, пронести эти слова через всю жизнь», — обратился к участникам встречи руководитель агентства по делам молодёжи Денис Калиновский, который проходил службу в Президентском полку в 2009–2010 годах.



От лица главы региона он вручил призывникам памятные подарки и благодарственные письма для родителей.



Также в мероприятии приняли участие военный инспектор Балтийского флота Сергей Майоров, военный комиссар Калининградской области Юрий Бойченко, ветеран Великой Отечественной войны Борис Петрович Пирожков, родители призывников, юнармейцы.



«Служба в армии — это большая школа жизни, которая делает из мальчишки настоящего мужчину. Обещаем пройти её достойно», — от имени всех призывников сказал Никита Терехов.



Напомним, что впервые в истории нашей области двадцать калининградских призывников были направлены для прохождения службы в Президентском полку весной 2009 года. Всего на службу в Президентский полк было призвано 245, включая сегодняшний призыв, молодых людей, проживающих в Калининградской области.

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