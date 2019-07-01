/ / / Список адресов, где в июле проверят газовое оборудование

1 июля 2019, 10:59

ОАО «Калининградгазификация» Гусевский эксплуатационный участок извещает о проведении технического обслуживания сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества дома и внутриквартирного газового оборудования, принадлежащего собственнику (нанимателю) жилого помещения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».Техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования проводится не реже 1 раза в год (Постановление Правительства РФ от 09.09.2017 № 1091)Работы по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования, принадлежащего собственнику (нанимателю) жилого помещения, будут выполняться на платной основе с заключением договоров в соответствии с действующим прейскурантом на услуги газового хозяйства.Работы в июле 2019 года будут проводиться по следующим адресам: ул. Железнодорожная 13, 14, 16; ул. Маяковского 14; ул. Октябрьская 6, 11, 14; ул. Вокзальная 6, 8 ; ул. Лермонтова 1, 6, 7; ул. Утегенова 3, 5, 31; пр. Ленина 35, 56, 62, 66, 68, 80б; ул. Суворова 3, 4; ул. Ломоносова 14, ул. Молодёжная 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; ул. 3.Космодемьянской 30а, 32; пер. Сосновый 1, 1а, 2, 7; ул. Советская 1; ул. Московская 4; ул. Морская 15; ул. Смирнова 1, 8, 10, 12, 14а, 14, 16, 18; ул. Бетховена 5, 8, 12, 34, 35; ул. Матросова 10, 15; ул. Гризодубовой 1; ул. Артиллерийская 6; ул. Луговая 5, 8, 9, 12, 17; ул. Южная 1, 1а; ул. Багратиона 54, 56, 62; ул. Комарова 4, 8; ул. Дорожная 7; ул. Чкалова 18; ул. Комсомольская 13, 15, 18, 19, 20, 45, 47; пер. Павлова 2; п. Первомайское ул. Центральная 36, 50; ул. Майская 2, 3; ул. Строительная 1, 7, 10; п. Брянское ул. Садовая 4, 16, 23, 24, 29.