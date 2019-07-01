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Информационный сайт города Гусева

Стройка на площади поглотила парковку возле Аматела

1 июля 2019, 13:54
Стройка на площади поглотила парковку возле Аматела
Строительная площадка реконструируемой центральной площади Гусева разрослась до перекрёстка пр. Ленина и ул. Толстого. Рабочие приступили к снятию верхнего слоя дорожного полотна, рассказывает «ГУСЕВ HD».

Теперь подъехать к зданию Аматэла на автомобиле не получится. Парковка огорожена и стала частью стройки. Трудно придётся работникам отделения Почты России и организациям, расположенным в здании по проспекту Ленина, 21. Стоянка автомобилей на улице Толстого запрещена, а на парковке возле Храма Всех Святых разрешена только для посетителей храма.

Отметим, с началом первого этапа реконструкции центральной площади Гусева в связи со снижением покупательской способности из здания Аматэл переехал офис связи «Билайн», закрылся на ремонт «Кебаб». Изменил свой график работы супермаркет «Большая Семья».
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К
# 1Комсомолец
ДаПофиг! Мы лёгких путей не искали ...)))
Сегодня, 14:45   ЦитироватьОтветить
10
Г
# 2Гость Гость
И это только начало!
Сегодня, 19:14   ЦитироватьОтветить
10
П
# 3Протуберанец
Чаще освещайте, что там на стройке происходит. Укладываются ли в сроки, хватает ли стройматериалов и рабочих, вовремя ли выплачивается заработная плата. 
Хотя о чем это я. Как говориться-деньги любят тишину. 
Сегодня, 20:23   ЦитироватьОтветить
00

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