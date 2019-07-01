Строительная площадка реконструируемой центральной площади Гусева разрослась до перекрёстка пр. Ленина и ул. Толстого. Рабочие приступили к снятию верхнего слоя дорожного полотна, рассказывает «ГУСЕВ HD».
Теперь подъехать к зданию Аматэла на автомобиле не получится. Парковка огорожена и стала частью стройки. Трудно придётся работникам отделения Почты России и организациям, расположенным в здании по проспекту Ленина, 21. Стоянка автомобилей на улице Толстого запрещена, а на парковке возле Храма Всех Святых разрешена только для посетителей храма.
Отметим, с началом первого этапа реконструкции центральной площади Гусева в связи со снижением покупательской способности из здания Аматэл переехал офис связи «Билайн», закрылся на ремонт «Кебаб». Изменил свой график работы супермаркет «Большая Семья».
Стройка на площади поглотила парковку возле Аматела
1 июля 2019, 13:54
Русская Победа спасла Париж Амател
624 просмотра | 3 комментария
Другие новости по теме