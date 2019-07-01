/ / / Интервью с военным прокурором Гусевского гарнизона полковником юстиции Павлом Конашенко

О работе военной прокуратуры Гусевского гарнизона в сфере обеспечения прав граждан корреспондент газеты «За доблестный труд» побеседовал с военным прокурором Гусевского гарнизона полковником юстиции Павлом Конашенко.
— Павел Александрович, расскажите, какие задачи выполняет военная прокуратура Гусевского гарнизона?
— Мы осуществляем надзор за соблюдением должностными лицами воинских частей и учреждений Министерства обороны Российской Федерации, расположенных на территории Гусевского, Черняховского, Советского, Гвардейского городских округов, Полесского, Правдинского, Краснознаменского, Неманского, Озерского, Нестеровского районов Калининградской области, требований федерального законодательства, соответствием законам издаваемых правовых актов, соблюдением прав военнослужащих, членов их семей и иных граждан.
— С какими нарушениями трудовых прав граждан в основном сталкивается военная прокуратура Гусевского гарнизона?
— В основном военной прокуратурой гарнизона в этом году выявлялись нарушения прав работников поднадзорных организаций на оплату труда. В частности, на дополнительные компенсационные выплаты.
К примеру, в филиале ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Балтийскому флоту в 2018 году 12 кочегаров прошли обязательный периодический медицинский осмотр за счет личных средств, что им компенсировано не было.
В связи с выявленными нарушениями закона военной прокуратурой в суд направлены исковые заявления в защиту прав работников, которые удовлетворены, вся задолженность выплачена.
В одном из военных комиссариатов 3 сторожам, за переработанные ими сверх нормы-часы, соответствующие выплаты не производились. По требованию военного прокурора указанные выплаты были произведены. В среднем каждый сторож получил доплату в размере 10 тысяч руб.
Также военной прокуратурой Гусевского гарнизона пресечен факт незаконного наложения дисциплинарного взыскания на одного из работников военного комиссариата.
Так, приказом военного комиссара к подчиненному работнику (сторожу) применено дисциплинарное взыскание в виде «выговора» за совершение им действий, не являющихся нарушением должностных обязанностей.
Решением суда по иску прокурора приказ военного комиссара в части применения дисциплинарного взыскания работнику признан незаконным.
— Павел Александрович, это разовые факты нарушения прав граждан. А приходилось ли военной прокуратуре гарнизона защищать права широкого круга лиц?
— Вообще массовые нарушения прав граждан не характерны для нашего гарнизона. Хотя нами в этом году наработана практика защиты прав неопределенного круга лиц.
В связи с тем, что на военные комиссариаты в том числе возложены функции по обеспечению лиц, уволенных с военной службы, льготами и социальными гарантиями, и эти учреждения посещают люди из числа инвалидов и маломобильных групп населения.
Проведенными во всех поднадзорных военных комиссариатах проверками установлено, что пандусы или другие средства для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в помещения военкоматов отсутствуют, также как оборудование и носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения.
Нами в суды направлены исковые заявления о понуждении МО РФ дооборудовать здания военкоматов. Один иск уже удовлетворен, остальные в производстве судов.
Кроме того военной прокуратурой гарнизона выявлены нарушения жилищных прав граждан, проживающих в многоквартирном доме МО.
В ходе обследования указанного дома установлено, что фундамент дома находится в недопустимом состоянии, его несущая способность и эксплуатационные характеристики снижены, необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций. Требуется частичный ремонт мягкого покрытия кровли, козырьков над входами в подъезды, вентиляционных стояков, бетонной отмостки, канализационных труб.
В связи с изложенным, военной прокуратурой гарнизона в суд направлено исковое заявление с требованием обязать Министерство обороны Российской Федерации провести капитальный ремонт данного многоквартирного жилого дома.
— А имелись ли факты необеспечения военнослужащих положенными льготами?
— В военную прокуратуру гарнизона регулярно поступают обращения военнослужащих по вопросам недостаточного обеспечения их денежным довольствием, особенно произведения им дополнительных выплат за участие в мероприятиях, проводимых вне пунктов постоянной дислокации воинских частей.
Таких обращений за 5 месяцев текущего года в военную прокуратуру гарнизона поступило более 60, все из которых удовлетворены.
В целях восстановления нарушенных прав военнослужащих по обеспечению их денежным довольствием (дополнительными выплатами) в 2019 году в суды направлено 22 исковых заявления, 16 из которых в настоящее время удовлетворены.
— Имеются ли в Вашей практике какие-либо особенно интересные случаи восстановления нарушенных прав граждан?
— В целом, весь спектр проблем в гарнизоне определен, и он не претерпевает существенных изменений.
Хотя… по обращению военнослужащего одной из воинских частей было установлено, что несмотря на его прохождение военной службы по контракту с 2017 года, ему не оформлялся военный билет. При этом такое решение было принято военкоматом, поскольку он не проходил военную службу по призыву в возрасте с 18 до 27 лет при отсутствии на то законных оснований. В соответствии с ведомственными правовыми актами Минобороны России такой категории лиц военный билет не выдается, а предоставляется справка о том, что он военную службу по призыву не проходил. При этом с другой стороны данному лицу законом не запрещено поступить на военную службу по контракту, что им и было сделано.
В результате получилась парадоксальная ситуация при которой действующий военнослужащий не имеет военного билета.
По результату проверки военная прокуратура пришла к выводу, что отсутствие военного билета у военнослужащего не позволяет ему в полном объеме реализовать свои права и социальные гарантии, предусмотренные Федеральным законом «О статусе военнослужащих». Посредством прокурорского реагирования военнослужащему оформлен и выдан военный билет.
— Павел Александрович, большое спасибо за беседу. Напоследок, не хотели бы Вы обратиться к гражданам?
— Уважаемые граждане, не бойтесь отстаивать ваши права, смело заявляйте о нарушениях, пишите либо приходите к нам на прием. В случае нарушения ваших прав и законных интересов со стороны воинских должностных лиц либо совершения преступлений вы можете обращаться в военную прокуратуру Гусевского гарнизона по адресу: г. Черняховск, ул. Советская, д. 3, тел. 8 (401-41) 3-25-05, 3-28-98.
Интервью с военным прокурором Гусевского гарнизона полковником юстиции Павлом Конашенко
1 июля 2019, 15:24
интервью военные
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