/ / / Уровень газификации в ближайшие два года повысится в восьми муниципальных образованиях

Планы по подключению жилых домов к природному газу представил 2 июля министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз в ходе оперативного совещания регионального правительства.
Были озвучены мероприятия по газификации Гурьевского, Гусевского, Краснознаменского, Нестеровского, Правдинского, Черняховского, Советского и Озерского городских округов.
В 2019-20 годах запланировано строительство распределительных газопроводов низкого давления и газовых вводов к жилым домам в Гусеве. В настоящее время построено уже более километра газопроводов высокого давления по ул. Лесной. К природному газу будет подключено 11 077 домовладений, в которых проживает почти 31 тысяча человек. Уровень газификации Гусевского городского округа составит 81,6%.
В Краснознаменском городском округе в 2019-20 гг. запланировано строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов низкого давления и вводов для газоснабжения жилых домов в посёлках Полянское, Боброво, Абрамово, Садовое, Алексеевка, Тимофеево, Ливенское и Неманское. Протяженность объектов — 39,97 км. Реализация данного проекта позволит подключить к природному газу 598 домовладений. Уровень газификации Краснознаменского городского округа в целом составит 77,7%.
В 2019-20 гг. в Правдинском городском округе построят газопроводы высокого и низкого давления для обеспечения развития инфраструктуры промышленных предприятий в поселках Железнодорожный и Новостроево. С учетом реализации указанного объекта к природному газу будет подключено 1 290 домовладений (9 454 человек).
В целях продолжения газификации г. Нестерова 18 июля состоятся торги на строительство газопровода высокого давления с установкой ШРП и газопровода низкого давления. После проведения работ природным газом смогут воспользоваться более 4 200 жителей Нестерова.
В Черняховском городском округе в настоящее время строятся распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам. Пуск газа к более чем 3 600 тыс. домовладений планируется осуществить до конца 2019 года. В период 2019-21 гг. запланировано строительство следующих участков сетей газоснабжения. Торги на объект протяженностью 25,43 км состоятся 15 июля. По итогам реализации мероприятий к природному газу в муниципалитете будет подключено 14 489 домовладений, где проживает более 33 тыс. человек.
С 2016 года в Советском городском округе осуществляется строительство распределительных газопроводов высокого, среднего и низкого давления для обеспечения развития инфраструктуры и предприятий. Правительством Калининградской области принято решение о софинансировании в 2019 году мероприятий по завершению газификации Советска. Объем финансовой помощи из областного бюджета составит 16 207 тыс. рублей. Планируется построить 7,5 км газопроводов. В настоящее время за счет средств местного бюджета уже построено 5,5 км и 55 газовых вводов. К природному газу будет подключено 2 987 домовладений (35 490 человек). Уровень газификации Советского городского округа составит 90,5%.
В 2019-21 гг. в Гурьевском городском округе запланировано строительство газопровода высокого давления с установкой ШРП, распределительных газопроводов низкого давления и газопроводов-вводов к жилым домам в пос. Петрово, а также строительство распределительных газопроводов низкого давления в пос. Яблоневка и Голубево. Также третьим этапом газоснабжения населенных пунктов в Гурьевском городском округе предусмотрено обеспечить топливом 414 домовладений. С учетом реализации указанных объектов к природному газу будет подключено 8 295 домовладений (50 167 человек). Уровень газификации Гурьевского городского округа составит 81,4%.
Продолжение мероприятий по газификации Озерского городского округа дадут возможность пользоваться природным газом более 3 тыс. жителям.
Как отметил глава региона Антон Алиханов, областное правительство также окажет помощь Калининграду в части подключения новых потребителей в Ленинградском районе.
Сергей Черномаз подчеркнул, что для сохранения темпов газификации региона на территории прибрежной части важно снять ограничения по присоединению к газораспределительной сети от ГРС «Светлогорск». В настоящий момент готовится обоснование инвестиций строительства и реконструкции объектов газотранспортной системы.
Уровень газификации в ближайшие два года повысится в восьми муниципальных образованиях
2 июля 2019, 18:51
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