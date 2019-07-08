Городская администрация на сайте госзакупок разместила заявку на изготовление фонтана в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды в малых городах. Закупка осуществляется у единственного поставщика.
Фонтан будет представлять собой сооружение квадратной формы, облицованной гранитом, с рисунком в виде звезды. Рисунок будет выполнен из гранита разной цветовой гаммы, а именно: черной, серой, красной, бежевой.
Фонтан будет иметь 40 струй воды. В центре будет тумба, облицованная гранитом, на которой расположится двухсторонний герб города Гусева. Щит герба будет выполнен из массивного красного стекла с подсветкой изнутри.
На основе 40 струй воды будет создано водное шоу с множеством вариантов. Каждая струя воды будет иметь подсветку и подниматься на высоту около 2 метров в зависимости от водного шоу. Также возможна установка динамиков для создания аудио эффектов.
Стоимость контракта составляет 15 800 000 рублей. Поставщик должен доставить фонтан на центральную площадь в течение 90 дней с даты заключения контракта.
Напомним, что несколько месяцев назад городская администрация проводила опрос по внесению изменения в концепцию проекта «Русская Победа спасла Париж», где подавляющее большинство жителей города высказалось за установку фонтана в центре города вместо памятника генералу Н. А. Епанчину.
На центральной площади Гусева установят фонтан с гербом города
8 июля 2019, 12:40
Русская Победа спасла Париж фонтан
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