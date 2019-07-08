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Информационный сайт города Гусева

На центральной площади Гусева установят фонтан с гербом города

8 июля 2019, 12:40
На центральной площади Гусева установят фонтан с гербом города
Городская администрация на сайте госзакупок разместила заявку на изготовление фонтана в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды в малых городах. Закупка осуществляется у единственного поставщика.

Фонтан будет представлять собой сооружение квадратной формы, облицованной гранитом, с рисунком в виде звезды. Рисунок будет выполнен из гранита разной цветовой гаммы, а именно: черной, серой, красной, бежевой.

Фонтан будет иметь 40 струй воды. В центре будет тумба, облицованная гранитом, на которой расположится двухсторонний герб города Гусева. Щит герба будет выполнен из массивного красного стекла с подсветкой изнутри.

На основе 40 струй воды будет создано водное шоу с множеством вариантов. Каждая струя воды будет иметь подсветку и подниматься на высоту около 2 метров в зависимости от водного шоу. Также возможна установка динамиков для создания аудио эффектов.

Стоимость контракта составляет 15 800 000 рублей. Поставщик должен доставить фонтан на центральную площадь в течение 90 дней с даты заключения контракта.

Напомним, что несколько месяцев назад городская администрация проводила опрос по внесению изменения в концепцию проекта «Русская Победа спасла Париж», где подавляющее большинство жителей города высказалось за установку фонтана в центре города вместо памятника генералу Н. А. Епанчину.
Русская Победа спасла Париж фонтан
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П
# 1Протуберанец
Глава администрации будет на открытии по фонтану бегать? 
Сегодня, 13:05   ЦитироватьОтветить
41
С
# 2Старик Хоттабыч
А во сколько обошелся контракт на разбор недостроенного моста  у храма (если кто не в курсе то, не будет у нас пешеходного моста). Вот так глава мост достроил.
Сегодня, 15:09   ЦитироватьОтветить
41
В
# 3Волька
Цитата: Старик Хоттабыч
А во сколько обошелся контракт на разбор недостроенного моста  у храма (если кто не в курсе то, не будет у нас пешеходного моста). Вот так глава мост достроил.
Провокатор. Бред не пиши
Сегодня, 15:18   ЦитироватьОтветить
12
И
# 4Иа
Цитата: Протуберанец
Глава администрации будет на открытии по фонтану бегать? 
Мы надеемся, что к тому времени ему уже сухари весь город будет сушить))))
Сегодня, 15:19   ЦитироватьОтветить
01
Г
# 5Гость гость
Представьте герб больше человеческого роста, а это не мания величия нашей администрации?

Если есть корона, то где листочки?

Хотелось бы знать автора этого проекта.
Сегодня, 15:29   ЦитироватьОтветить
31
Г
# 6Гость Кило Ирисок
автора концепции в студию..

дурь-то плоская...
и что за фонтанный символизм
Сегодня, 15:52   ЦитироватьОтветить
20
В
# 7Вольдемар
Цитата: Гость гость
Если есть корона, то где листочки?
Кстати да. Тоже подумал, что чего-то не хватает. Если уж есть корона, то надо бы и ветки с листьями по бокам. Или лучше уже без короны
Сегодня, 16:14   ЦитироватьОтветить
00
Ж
# 8Жена старшины
Что это за уродство, простите?
Сегодня, 16:21   ЦитироватьОтветить
10
Г
# 9Гость Пупкин
Закупка осуществляется у единственного поставщика.
Сегодня, 16:47   ЦитироватьОтветить
00
П
# 10Пан
Согласен, действительно уродство и полное отсутствие вкуса. Фонтан будет работать только в летний период, а в остальное время - будет присутствовать чувство незавершённость, беззубости и безвкусицы. В общем бред полный.
Сегодня, 16:54   ЦитироватьОтветить
30
С
# 11Старик Хоттабыч
Волька,
Провокатор похоже ты. А то что моста не будет это 100 процентов. В администрацию запрос отправь, тебе ответят.
Сегодня, 17:18   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 12Гы
А первой же зимой Думов на тракторе убирая снег сгребает нафиг это убожество и будет всем счастье
Сегодня, 17:44   ЦитироватьОтветить
10

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