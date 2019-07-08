/ / / Интервью с начальником отдела по профилактике коррупции в Гусевском округе Вячеславом Кнышовым

8 июля 2019, 16:10

Беседовала Галина Пелепенко «За доблестный труд»

Органами местного самоуправления Гусевского городского округа реализуется объёмный перечень программных мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений среди муниципальных служащих.О том, какие мероприятия реализуются, мы поговорили с начальником отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации муниципального образования «Гусевский городской округ», Вячеславом Кнышовым:— Данная работа осуществляется на основании постановления «Об утверждении программы «О противодействии коррупции в Гусевском городском округе на 2018–2020 годы». Программа включает в себя обширный перечень мероприятий. Немаловажное значение уделяется повышению квалификации муниципальных служащих по программе «Противодействие коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления». За прошлый год обучение прошли 6 муниципальных служащих. За первое полугодие этого года уже 5 муниципальных служащих прошли повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Государственная политика в сфере противодействия коррупции» при БФУ.Одно из важных направлений данной работы — постоянное размещение на официальном сайте администрации в разделе «Антикоррупция» информации о деятельности органов местного самоуправления. Работа муниципальных служащих должна быть прозрачной и понятна жителям. Там же размещены методические рекомендации, формы документов для заполнения, связанные с противодействием коррупции по вопросам. Размещаются сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие опубликованию.Кроме того работает «горячая линия» для сообщений о конкретных фактах коррупции, неисполнения служебных обязанностей со стороны муниципальных служащих или превышения ими служебных полномочий.— Прежде всего она создана для осуществления мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений среди муниципальных служащих. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к муниципальным служащим и урегулированием конфликта интересов. В состав комиссии входят руководители структурных подразделений, представители общественных организаций и окружного Совета депутатов. К участию в заседаниях комиссии приглашаются представители Службы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Калининградской области. По итогам заседаний комиссии оформляются протоколы.Однако по своей природе комиссия является общественным органом, который формирует антикоррупционную атмосферу в коллективе, решения комиссии носят рекомендательный характер и помогают первым лицам принимать управленческие решения в сфере противодействия коррупции.— Нашим отделом анализируется каждая представленная муниципальным служащим справка. В случае выявления представления муниципальным служащим неточных (неполных) или недостоверных сведений, проводится служебная проверка.— В муниципальных учреждениях Гусевского городского округа активно ведется работа по профилактике коррупционных проявлений. Хочется отметить, что в школах и дошкольных учреждениях муниципалитета есть планы по противодействию коррупции с конкретными мероприятиями. Во многих образовательных учреждениях проводятся единые дни правовой помощи, направленные на антикоррупционное просвещение детей, проводятся анкетирование, лекции и диспуты среди родителей и старшеклассников, старшеклассники участвуют в написании творческих работ. На официальных сайтах учреждений регулярно размещается информация о принятых локальных нормативных актах в сфере противодействия коррупции, о проводимых мероприятиях в учреждениях.