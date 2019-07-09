/ / / Сенина Клавдия Егоровна — первый Герой Социалистического труда Гусевского района

В 1948 году полеводческое звено Клавдии Егоровны получило урожай ржи в 29,5 центнеров с гектара на общей площади 16 гектаров.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1949 года за получение высоких урожаев в 1948 году Сениной Клавдии Егоровне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
В 1955 году Сенина Клавдия Егоровна добровольно ушла из жизни — повесилась. Причины такого поступка вероятнее всего крылись в личной жизни и разногласиях в трудовом коллективе. На тот момент ей было всего 30 лет.
Владимир Летягин