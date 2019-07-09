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Информационный сайт города Гусева

Сенина Клавдия Егоровна — первый Герой Социалистического труда Гусевского района

9 июля 2019, 18:19
Сенина Клавдия Егоровна родилась в городе Брянске в 1925 году. В 1947 году она прибыла в Гусевский район в совхоз № 141 по программе заселения Калининградской области. Сейчас это поселок Кубановка.

В 1948 году полеводческое звено Клавдии Егоровны получило урожай ржи в 29,5 центнеров с гектара на общей площади 16 гектаров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1949 года за получение высоких урожаев в 1948 году Сениной Клавдии Егоровне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1955 году Сенина Клавдия Егоровна добровольно ушла из жизни — повесилась. Причины такого поступка вероятнее всего крылись в личной жизни и разногласиях в трудовом коллективе. На тот момент ей было всего 30 лет.

Владимир Летягин
история
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