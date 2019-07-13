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Информационный сайт города Гусева

Городские власти оштрафованы на 200 тыс. руб за пренебрежение защитой сельхозземель

13 июля 2019, 11:20
Городские власти оштрафованы на 200 тыс. руб за пренебрежение защитой сельхозземель
Администрация Гусева оштрафована на 200 тыс. руб за невыполнение требований и обязательных мероприятий по защите сельскохозяйственных земель на своей территории. Соответствующее решение районного суда оставил без изменения Калининградский областной суд, рассказывает Rugrad.eu.

К административной ответственности муниципальные власти Гусева были привлечены после плановой выездной проверки регионального управления Россельхознадзора осенью прошлого года. Она показала, что на пяти участках общей площадью более 58 га, расположенных в районе посёлков Междуречье и Первомайский, никакие аграрные работы не проводились. Россельхознадзор назначил администрации штраф в размере 400 тыс. руб. Гусевский суд снизил эту сумму вдвое, но муниципалитет решил оспорить это решение.

«Согласно акту проверки, земельные участки сельскохозяйственного назначения, находящиеся в муниципальной собственности, зарастают травянистой сорной растительностью, имеется молодая поросль древесно-кустарниковой растительности, имеется сухостой прошлогодней сорной травянистой растительности (разнотравье, в том числе пижма, золотарник) на площади от 5 до 90% от общей площади участков», — говорится в определении областного суда.

В судебном заседании в первой инстанции представители муниципалитета утверждали, что пижма и золотарник не являются сорными травами, просили учесть, что бюджет округа является дотационным и прекратить производство по делу. Также представитель администрации сообщил, что два из пяти земельных наделов уже проданы, и решается вопрос о приватизации третьего.

В апелляции администрация указывала на нарушение прав своего представителя при составлении протокола по итогам проверки. Суды не нашли оснований участь эти доводы.
сельское хозяйство Админстрация Гусевского района штрафы
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в
# 1весёлый бобр
И штраф с бюджета?
Красавчики)))
Сегодня, 12:01   ЦитироватьОтветить
00
С
# 2Старик Хоттабыч
У нашей администрации денег ё..нешся. То ли еще будет, с таким главой. Навязали нам главу, в лице сашки му-му. Депутаты, вы у него спросите за эти деньги. Пусть вернет в городской бюджет свои. Его косяк,"УПРАВЛЕНЦА" великого.

Сегодня, 12:07   ЦитироватьОтветить
10
Д
# 3Дождались
скупой платит дважды. сэкономил 100т.руб на косьбе, заплати штраф 200т.руб.. 
а потом ловят кто поджог и думают почему столько пожаров, никогда такого не было (((
так хочется найти крайнего, а свое бревно в глазу невидно.  
Сегодня, 13:28   ЦитироватьОтветить
00

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