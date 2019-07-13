Администрация Гусева оштрафована на 200 тыс. руб за невыполнение требований и обязательных мероприятий по защите сельскохозяйственных земель на своей территории. Соответствующее решение районного суда оставил без изменения Калининградский областной суд, рассказывает Rugrad.eu.
К административной ответственности муниципальные власти Гусева были привлечены после плановой выездной проверки регионального управления Россельхознадзора осенью прошлого года. Она показала, что на пяти участках общей площадью более 58 га, расположенных в районе посёлков Междуречье и Первомайский, никакие аграрные работы не проводились. Россельхознадзор назначил администрации штраф в размере 400 тыс. руб. Гусевский суд снизил эту сумму вдвое, но муниципалитет решил оспорить это решение.
«Согласно акту проверки, земельные участки сельскохозяйственного назначения, находящиеся в муниципальной собственности, зарастают травянистой сорной растительностью, имеется молодая поросль древесно-кустарниковой растительности, имеется сухостой прошлогодней сорной травянистой растительности (разнотравье, в том числе пижма, золотарник) на площади от 5 до 90% от общей площади участков», — говорится в определении областного суда.
В судебном заседании в первой инстанции представители муниципалитета утверждали, что пижма и золотарник не являются сорными травами, просили учесть, что бюджет округа является дотационным и прекратить производство по делу. Также представитель администрации сообщил, что два из пяти земельных наделов уже проданы, и решается вопрос о приватизации третьего.
В апелляции администрация указывала на нарушение прав своего представителя при составлении протокола по итогам проверки. Суды не нашли оснований участь эти доводы.
Городские власти оштрафованы на 200 тыс. руб за пренебрежение защитой сельхозземель
13 июля 2019, 11:20
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