/ / / Григорьев Андрей Иванович — глава Гусева с 1966 по 1975 годы

22 июля 2019, 20:52

Владимир Летягин

Григорьев Андрей Иванович родился в Рязани в 1927 году. В 1975 году окончил Московский институт механизации и электрификации сельского хозяйства.С 1956 по 1959 годы Андрей Иванович был инженером и директором на Правдинской МТС. С 1966 по 1975 годы занимал пост первого секретаря Гусевского горкома КПСС. С 1975 по 1983 воды был председателем областного объединения Сельхозтехника.В период с 1983 по 1988 годы Андрей Иванович был заместителем председателя облисполкома и председателем совета областного агропромышленного объединения. С 1988 по 1992 годы исполнял обязанности заместителя директора национального парка «Куршская коса».Не известно, как сложилась его дальнейшая судьба.Григорьев Андрей Иванович был награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак почета» и орденом Отечественной войны второй степени.