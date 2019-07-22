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Григорьев Андрей Иванович — глава Гусева с 1966 по 1975 годы

22 июля 2019, 20:52
Григорьев Андрей Иванович — глава Гусева с 1966 по 1975 годы
Григорьев Андрей Иванович родился в Рязани в 1927 году. В 1975 году окончил Московский институт механизации и электрификации сельского хозяйства.

С 1956 по 1959 годы Андрей Иванович был инженером и директором на Правдинской МТС. С 1966 по 1975 годы занимал пост первого секретаря Гусевского горкома КПСС. С 1975 по 1983 воды был председателем областного объединения Сельхозтехника.

В период с 1983 по 1988 годы Андрей Иванович был заместителем председателя облисполкома и председателем совета областного агропромышленного объединения. С 1988 по 1992 годы исполнял обязанности заместителя директора национального парка «Куршская коса».

Не известно, как сложилась его дальнейшая судьба.

Григорьев Андрей Иванович был награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак почета» и орденом Отечественной войны второй степени.

Владимир Летягин
история
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