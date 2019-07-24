Стройцентр Стройцентр
/ / / Карпов Владимир Иванович — глава Гусева с 1975 по 1985 годы
Информационный сайт города Гусева

Карпов Владимир Иванович — глава Гусева с 1975 по 1985 годы

24 июля 2019, 21:13
Карпов Владимир Иванович — глава Гусева с 1975 по 1985 годы
Карпов Владимир Иванович родился в Калининской области в 1938 году. Закончил Брянский институт транспортного машиностроения.

В период с 1960 по 1966 годы Владимир Иванович был инженером-конструктором на заводе СТА. В период с 1966 по 1973 годы занимал должность директора Гусевского завода Микродвигатель. С 1973 по 1985 годы был сотрудником горкома КПСС, а период с 1975 по 1985 годы занимал пост первого секретаря Гусевского горкома КПСС

С 1985 по 1987 годы Владимир Иванович был заведующим отдела обкома КПСС, а в период с 1987 по 1990 годы был первым секретарем Калининградского горкома КПСС. В 1990 году он занимал пост председателя областного комитета народного контроля, а после был заведующим отделения по труду и социальным вопросам областной администрации.

Карпов Владимир Иванович награжден орденами Трудового Красного Знамени и Знака Почета.

Владимир Летягин
история
308 просмотров   |   1 комментарий
3 голоса
Другие новости по теме
Григорьев Андрей Иванович — глава Гусева с 1966 по 1975 годы
Григорьев Андрей Иванович — глава Гусева с 1966 по 1975 годы
СТА — когда-то ведущее предприятие нашего города
СТА — когда-то ведущее предприятие нашего города
Они сражались под Гумбинненом во время Первой мировой войны
Они сражались под Гумбинненом во время Первой мировой войны
Юрий Григорьевич Кровицкий — директор завода СТА на заре его процветания
Юрий Григорьевич Кровицкий — директор завода СТА на заре его процветания
М
# 1Микола
Служил в Гусеве в 1972-73. Как вспомнишь, так вздрогнешь... Одно слово, Гусятина ! А ведь был Гумбиннен...
Вчера, 23:07   ЦитироватьОтветить
11

Оставить комментарий

Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»