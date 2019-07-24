/ / / Карпов Владимир Иванович — глава Гусева с 1975 по 1985 годы

В период с 1960 по 1966 годы Владимир Иванович был инженером-конструктором на заводе СТА. В период с 1966 по 1973 годы занимал должность директора Гусевского завода Микродвигатель. С 1973 по 1985 годы был сотрудником горкома КПСС, а период с 1975 по 1985 годы занимал пост первого секретаря Гусевского горкома КПСС
С 1985 по 1987 годы Владимир Иванович был заведующим отдела обкома КПСС, а в период с 1987 по 1990 годы был первым секретарем Калининградского горкома КПСС. В 1990 году он занимал пост председателя областного комитета народного контроля, а после был заведующим отделения по труду и социальным вопросам областной администрации.
Карпов Владимир Иванович награжден орденами Трудового Красного Знамени и Знака Почета.
Владимир Летягин