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Гусевских депутатов проинформировали о соблюдении прав и свобод человека

25 июля 2019, 18:51
Гусевских депутатов проинформировали о соблюдении прав и свобод человека
24 июля 2019 года по приглашению Главы муниципального образования «Гусевский городской округ» Калининградской области Гнездилова Андрея Петровича в целях информационного взаимодействия с органами местного самоуправления ведущий консультант Аппарата Уполномоченного по правам человека в Калининградской области Ларина Светлана Юрьевна приняла участие в работе заседания Окружного Совета депутатов, где выступила с докладом «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Калининградской области в 2018 году», сообщается на сайте уполномоченного по правам человека Калининградской области.

Доклад Уполномоченного — это анализ ситуации с соблюдением прав человека в Калининградской области — с точки зрения руководителей федеральных и региональных органов власти, представляющих Уполномоченному информацию для доклада; по ощущениям обратившихся к Уполномоченному граждан; по мнению автора по поводу проблем, имеющих наибольшую общественную значимость.

В докладе приведены наиболее характерные примеры обращений граждан в адрес Уполномоченного, предложены рекомендации о возможных способах решения проблем.

Деятельность Уполномоченного не отменяет и не влечет пересмотра или ограничения компетенции каких-либо органов и должностных лиц, а расширяет механизмы защиты прав человека исключительно правовыми средствами.

Целью деятельности Уполномоченного является не только разрешение конфликтов, но и воспитание в обществе правовой культуры.

Взаимодействуя с гражданами в рамках рассмотрения обращений, участвуя в публичных мероприятиях, Уполномоченный через свои экспертные рекомендации не только защищает нарушенные права, он открывает перед заявителями и обществом механизмы самостоятельной и коллективной защиты прав человека.

В Калининградской области выстроилась эффективная система защиты прав человека. Созданы и действуют институты Уполномоченного по правам человека, Уполномоченного по правам ребенка, институт Уполномоченного по правам предпринимателей, Уставный Суд и Общественная палата Калининградской области, развиваются институты гражданского общества, в том числе институт волонтерства.

Уполномоченному по правам человека, как правило, удавалось находить у представителей органов государственной власти и местного самоуправления понимание и поддержку. Установлено конструктивное сотрудничество Уполномоченного с федеральными правоохранительными органами, институтами гражданского общества.

Налажено взаимодействие Уполномоченного с коллегами из других субъектов РФ. Ежегодно организуются встречи российских Уполномоченных с Президентом РФ или с руководством Администрации Президента России, с руководителями министерств и ведомств РФ. По острым вопросам реализации прав человека происходит оперативное информирование Президента РФ Уполномоченным по правам человека в РФ.

Внимание Уполномоченного по правам человека было сосредоточено на правах разных категорий граждан: лиц с ограниченными возможностями здоровья, семей с детьми, мигрантов, лиц, находящихся в условиях лишения свободы, малоимущих граждан, пенсионеров, всех тех, кто в силу жизненных обстоятельств не может в полной мере сам реализовать свои права, защитить себя своими силами.

Доклад издан отдельной брошюрой, размещен на официальном сайте Уполномоченного в сети «Интернет», а также будет размещен в справочной правовой системе «КонсультантПлюс».

Представителем калининградского омбудсмена депутатам Гусевского Окружного Совета приведена статистика обращений к Уполномоченному граждан из Гусевского городского округа.

Количество таких обращений увеличилось, но не за счет жалоб на администрацию Гусевского ГО, а в связи с тем, что на территории Гусевского района находится психоневрологический интернат, куда перевели одну из постоянных заявительниц Уполномоченного из Советского интерната.

В докладе Уполномоченного Гусевский городской округ упоминается в разделе по здравоохранению в качестве положительного опыта работы по профилактике диабета, где успешно прошли мероприятия в рамках Всероссийской программы поддержки пациентов с сахарным диабетом, в частности открылась школы диабета на базе Гусевской больницы.

Гусевский городской округ приведен в качестве положительного примера по созданию доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Так, в целях обеспечения инвалидам доступа к информации о прибытии, отправлении автобусов, правилах перевозки и т. п., информация воспроизводится в формате аудио и видео сообщений, для чего в кассово-диспетчерском пункте в Гусеве установлены широкоформатные телевизоры.

В то же время, по информации, предоставленной Минздравом области, в Гусевском ГО зафиксирован значительный рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией.

В качестве нарушения прав человека в Гусевском ГО в докладе приведен пример обращения в октябре 2018 года от гражданки Л., проживающей в п. Приозёрное Гусевского района, на территории Михайловского территориального отдела Гусевского района, сообщившей о том, что поставляемая населению п. Приозёрное питьевая вода не соответствует требованиям ГОСТ.

Уполномоченным было направлено в Роспотребнадзор ходатайство о проведении проверки обращения. Факты подтвердились. За допущенные нарушения требований санитарного законодательства предприятие привлечено к административной ответственности, внесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.
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г
# 1гусевец...
Ну посидели... Ну послушали... - Ведущего консультанта Аппарата Уполномоченного по правам человека в Калининградской области. Прикольно, млин!!! И, наверное, не за бесплатно послушали?
Но наши то каковы!?
Посмотрите на челов справа: в Deep Purple и Orange. - Да нет у нас проблемм с правами человеков, есть проблемма понравиться друг-другу, - у нардепов в Гусевском ГО.
Голубки...
Кто же их депутатами то сделал? - Алиханов, Цуканов, Володин, -в общем те, кому на Руси жить хорошо.
Кого, эти жизнерадостные, в думке представляют?
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