В городе Гусев (направление Калининград — Нестеров) начались плановые работы по асфальтировке прилегающих к двум железнодорожным переездам участков автодорог на улицах Железнодорожная и Победа.
Во время проведения ремонтных работ движение транспортных средств через железнодорожные переезды будет осуществляться по реверсивной схеме по одной из полос автомобильных дорог.
Информируя о начале ремонтных работ, Калининградская дирекция инфраструктуры рекомендует водителям планировать маршруты поездок с учетом данной информации.
В Гусеве начался ремонт железнодорожных переездов
29 июля 2019, 11:43
Фотография с сайта «Яндекс карты»железнодорожные пути ремонт
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