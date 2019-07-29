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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве начался ремонт железнодорожных переездов

29 июля 2019, 11:43
В Гусеве начался ремонт железнодорожных переездов Фотография с сайта «Яндекс карты»
В городе Гусев (направление Калининград — Нестеров) начались плановые работы по асфальтировке прилегающих к двум железнодорожным переездам участков автодорог на улицах Железнодорожная и Победа.

Во время проведения ремонтных работ движение транспортных средств через железнодорожные переезды будет осуществляться по реверсивной схеме по одной из полос автомобильных дорог.

Информируя о начале ремонтных работ, Калининградская дирекция инфраструктуры рекомендует водителям планировать маршруты поездок с учетом данной информации.
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