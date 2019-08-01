В ходе рейда по выявлению должников по транспортному налогу у водителя в Гусеве изъяли автомобиль

1 августа 2019, 11:53

31 июля сотрудниками ДПС, службой судебных приставов и представителями администрации округа был проведен очередной совместный рейд с целью выявления граждан — крупнейших должников по транспортному налогу. Рейд проводился в рамках работы межведомственной рабочей группы по мобилизации налоговых поступлений с использованием системы «Безопасный город», фиксирующей регистрационные номера автотранспортных средств лиц имеющих просроченную задолженность по оплате транспортного налога.



Представителями ДПС осуществлялась остановка транспортных средств водителей-должников для реализации судебными приставами мероприятий по аресту имущества в рамках возбуждённого исполнительного производства.



В ходе рейда в потоке транспортных средств был выявлен автолюбитель, имеющий существенную задолженность по земельному и транспортному налогам. Сотрудниками судебных приставов был составлен акт об аресте имущества, в следствии чего, у автовладельца на месте было изъято его транспортное средство.



Налоговые органы обращают внимание владельцев автотранспортных средств на необходимость добросовестного исполнения своих обязанностей по своевременной уплате налогов. Администрация городского округа и ИФНС готовы оказать содействие в урегулировании споров связанных с начислением и уплатой налогов и сборов при личном обращении граждан.

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